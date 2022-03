Kurios: Frau erhält Zooverbot wegen „Affäre“ mit Schimpansen – Ja, wir mussten auch zweimal lesen: Ein belgischer Zoo hat einer einheimischen Frau den Besuch des Schimpansengeheges verboten, weil diese eine „Affäre“ mit einem der Primaten hatte. Klingt im ersten Moment nach einem – gar nicht mal so schlechten – Wortspiel, so sagt es aber die Verstoßene selbst und ist zum Glück harmloser, als man im ersten Moment vermuten sollte.

Der Romeo in dieser Geschichte ist ein Schimpanse namens Chita, der vor 30 Jahren in dem Zoo in Antwerpen zur Welt kam. Die Rolle der Julia wird von Adie Timmermans besetzt, welche den Primaten bereits seit vier Jahren jede Woche besucht – und von daher eine sehr enge Beziehung zu dem Tier aufgebaut hat.

„Ich liebe dieses Tier, und es liebt mich“, erklärt die ob der Entscheidung des Parks frustrierte Adie.

„Ich habe nichts anderes. Warum wollen sie mir das wegnehmen? Wir haben eine Affäre, sage ich nur. Andere Dutzende von Besuchern dürfen Kontakt aufnehmen. Warum dann nicht ich?“

„Newsweek“ zufolge bestand die genannte Affäre darin, dass Chita und Adie sich von den gegenüberliegenden Seiten der Glasscheibe, die das Affengehege umgibt, zuwinkten und Küsse zuwarfen.

Dem Zoo war dies auf Dauer jedoch ein Dorn im Auge, da sich diese lange Beziehung angeblich negativ auf Chitas Verhältnis zu den anderen Schimpansen ausgewirkt.

Denn: Beschäftigt sich Chita ständig nur mit den Besuchern des Zoos, wird dieser alsbald von den anderen Schimpansen ignoriert und nicht mehr als Teil der Gruppe wahrgenommen. Genau das ist aber wichtig, da Chita außerhalb der Besuchszeiten sonst vollkommen isoliert und entsprechend einsam ist.

Das Statement der Zooleitung: „Ein Tier, das zu sehr auf die Menschen fixiert ist, wird von seinen Artgenossen weniger respektiert. Wir möchten, dass Chita so viel wie möglich ein Schimpanse ist.“

Und was lernen wir draus? Wahre Liebe bedeutet eben auch, loslassen zu können …

Quelle: 9gag.com