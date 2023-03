„The Beast“ langt zu: Eddie Hall puncht Box-Automat die Lichter aus – „The Beast“, die Bestie, so der Spitzname des früheren Strongmans Eddie Hall, der nun auch als Boxer Bekanntheit erlangt. Bekanntgeworden war er durch eine Fehde mit Hafthor „The Mountain“ Björnsson (Bekannt als „Der Berg“ aus „Game of Thrones“) darum, wer nun der stärkste Mann der Welt ist. Die beiden wollen ihren Streit nächsten Monat durch einen Boxkampf klären – und dieses Video zeigt: „The Beast“ schwingt einen mächtigen Haken.

Das konnte er Anfang des Monats am 3. Oktober 2021 beweisen. Eddie Hall hielt sich auf dem Arnold Sports Festival auf und wurde zu einem kleinen Wettstreit eingeladen: Es ging darum, mit einem Boxautomaten zu prüfen, welcher der Teilnehmer am härtesten zulangt. Der stehende Rekord auf der Maschine: eine Schlagstärke von 998 Punkten.

Nach anfänglichem Zögern willigte „The Beast“ ein.

Der 35-Jährige landete bei seinem ersten Versuch 962 Punkte und lag damit nur 36 Punkte unter dem Rekord. Dann folgte der zweite Versuch, diesmal verpasste Hall dem Kasten brachiale 980 Punkte – immer noch nicht genug. Also sollte ein dritter Schlag folgen, der die Punktzahl auf 994 katapultierte. Ergo:

Versuch Nummer vier. Eddie Hall wörtlich: „Eine verpasse ich ihm noch.“ Das war wörtlich zu nehmen – denn mit dem vierten Versuch wämmste „The Beast“ den Boxautomaten ins Nirwana. Die Maschine gab den Geist auf. Hall: „Ich habe die gerade kaputtgemacht.“ Man sieht, dass „The Beast“ in der Form seines Lebens ist – ebenso wie auch Björnsson in den sozialen Medien zeigt, was er mit Ernährung und Boxtraining aus sich gemacht hat.

Nun darf man gespannt sein auf die Begegnung dieser beiden Kolosse – von Hall wissen wir nun schon mal, dass hinter seinen Schlägen schiere Power liegt.

Doch die ist im Ring bekanntermaßen nicht alles.

Quelle: ladbible.com