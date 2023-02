Kompletter als jeder Baumarkt: Texaner zeigt „größte Werkstatt der Welt“ für 1 Mio. Dollar – In der Werkstatt kann es ganz schön ins Geld gehen, wie wohl jeder Autobesitzer weiß, der zur Wartung muss. Andererseits: So eine voll eingerichtete, professionelle Werkstatt kostet eben, das muss man irgendwie wieder reinholen, zumal die Technik nie auf dem gleichen Stand bleibt, sich weiterentwickelt, und neue Anschaffungen erforderlich macht. Außer man heißt Doug und kommt aus Houston, Texas. Dann hat man einfach alles – denn er nennt die inoffiziell wohl teuerste Privatwerkstatt der Welt sein Eigen.

Die Betreiber des YouTube-Kanals „Bauforum24“ besuchten Doug in Texas, um sich die Werkstatt in ihrer Gesamtheit zu Gemüte zu führen. Erst hatten sie sich nur eine Roomtour des Texaners im Netz angesehen – doch die Stand dieses Artikels rund 290.000 Zuschauer des Kanals gaben keine Ruhe: Sie wünschten sich sehr, dass „Bauforum24“ die gewaltige Werkstatt einmal in Gänze präsentiert.

Das ließen sich die Betreiber nicht zweimal sagen – und flogen kurzerhand nach Houston, um Dougs Wirkungsstätte live zu erleben.

Doug berichtet eingangs über sein Leben – bereits mit 16 und noch auf der Highschool war er schon bekannt als jemand, der die Dinge reparierte oder baute. Sein Know-how wuchs im Laufe der Jahre, er wurde freier Bauunternehmer. In seinen Anfängen baute er sich gar seinen Cadillac so um, dass dieser mehr Platz für Werkzeuge bot. Ein Vollblut-Handwerker durch und durch also – nicht, dass es bei einer so reichhaltig ausgestatteten Werkstatt da einen Zweifel gäbe.

Kein Wunder: In seinem Beruf hat Doug bereits so gut wie alles getan: Maurer- und Schreinerarbeiten beherrscht er ebenso wie das Sanitär, er hat Dächer gedeckt, Parkplätze geteert und Gräben ausgehoben. Stets galt dabei laut Doug: „Wenn ich ein Werkzeug brauchte, dann kaufte ich es.“ Heute bezahlt er selbst Hunderte Subunternehmer, wie er angibt – viele der Werkzeuge benötigt er eigentlich nicht mehr, seit er älter ist. Dennoch: „Ich habe nie eines weggeworfen“, so Doug wörtlich.

So kamen im Laufe von mehr als 30 Jahren Werkzeuge im Wert von rund einer Million US-Dollar zusammen …

Umgerechnet rund 874.000 Euro ist allein der Bestand dieser mit mehrfachen Redundanzen bestückten Mutter aller Werkstätten wert. Kein Wunder also, dass das Team von „Bauforum24“ allen Handwerksbegeisterten hier einen Rundgang servieren konnte, der länger als eine ganze Stunde geht. Ein Leckerbissen lehrreicher Unterhaltung und zugleich ein einmaliges Porträt, wie man es nur im Netz finden kann. Viel Vergnügen.