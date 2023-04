Teures Lehrgeld für Experiment: Flacherdler-Versuch beweist Kugelform der Erde – Im Internet toben mehr erbitterte Debatten über längst erwiesene Tatsachen, als der Autor dieser Zeilen Haare auf dem Kopf hat. Eine dieser Debatten dreht sich um die Theorie der flachen Erde, deren Anhänger von ihren Kritikern als Flacherdler oder „Flatearthers“ bezeichnet werden. Einer von diesen „Flatearthers“ investierte mit Unterstützern die nicht unerhebliche Summe von 20.000 US-Dollar für ein Experiment, das beweisen sollte, dass die Erde flach ist. Am Ende bewies das Experiment für den Mann nur eines: das Gegenteil. Teures Lehrgeld eben.

Man kann sich vorstellen, dass es den Verschwörungstheoretiker Bob Knodel einiges an Nerven gekostet hat, feststellen zu müssen, dass er einen ebenso fatalen wie teuren Fehler begangen hatte. Das Video im Anhang zeigt einen Versuch, der auf den trockenen animierten Ansatz mit dem Gyroskop folgte. Wer die Gyroskop-Teile sehen möchte, findet sie hier Bob gründete den YouTube-Kanal „Globebusters“. Dessen Ziel: Die Kugelgestalt der Erde zu widerlegen.

Eine 2018 auf Netflix veröffentlichte Dokumentation mit dem bezeichnenden Titel „Behind the Curve“ wurde unter anderem mit Bob gedreht.

Grob übersetzter deutscher Titel:

„Jenseits der Krümmung“ – gemeint ist hier die Erdkrümmung. Die wörtliche Prämisse der Netflix-Doku: „Das Internet hat die Verschwörungstheorie wiederbelebt, dass die Erde flach ist, und Amerikas Flat-Earth-Bewegung scheint zu wachsen, obwohl es seit Hunderten von Jahren wissenschaftliche Beweise gibt, die diese Idee widerlegen.“ Bob Knodel war von seiner Methode jedenfalls so überzeugt, dass er 20.000 US-Dollar (umgerechnet derzeit knapp 18.000 Euro) investierte, um die flache Erde zu beweisen.

So viel kostete nämlich das Lasergyroskop für den ersten Versuch, das Konzept der Erdkrümmung zu widerlegen. Angeblich sei es dabei jedoch zu einer Art „Drift“ gekommen, weshalb Bob und seine Mitstreiter die Ergebnisse des Lasertests nicht akzeptieren wollten. Also unternahmen sie im Laufe ihrer Bemühungen einen Selbstversuch. Diesmal benutzten sie Kameras, eine Taschenlampe und ihrer Meinung nach präzise Abstandsmessungen.

DIY-Methode nach teurem Erstversuch

Leider bewies auch dieses Experiment, mit dem Bob die Forschungsergebnisse der NASA-Spezialisten widerlegen wollte, die Kugelform unseres blauen Planeten. Konkret wurde durch zwei Stanzlöcher in einer Wand gefilmt, während eine Person in einer anderen Position mit einer Taschenlampe Licht auf die Kamera warf. Bobs These: Wenn das Licht, die Kamera und die Löcher im Zaun alle gleich weit vom Meeresspiegel-Normalnull entfernt sind, lasse das den Schluss zu, dass die Erde flach sei.

Also entfernte sich die Testperson entsprechend weit von der Kamera – wobei alle beteiligten Geräte stets 17 Fuß vom Boden entfernt sein mussten. Wäre die Erde gekrümmt, so Bobs These, müsste der Abstand der Kamera zum Boden letzlich 23 Fuß betragen, und das wäre leicht zu messen, woran er natürlich nicht glauben wollte. Bei diesem zweiten Versuch kam es sogar noch schlimmer für den Mann: Es kam überhaupt kein Licht mehr bei der Kamera an, weil die Krümmung des Bodens durch den großen Abstand einen Strich durch die Rechnung machte. Der Versuch hatte sie bewiesen.

Bobs Reaktion auf das Ergebnis:

Ein leise gemurmeltes „Interessant …“. Später erklärte er im Internet den ersten gyroskopischen Versuch, der satte 20.000 Dollar gekostet hatte: „Als wir das Gyroskop einschalteten, stellten wir fest, dass wir eine Drift aufzeichneten. Eine Drift von 15 Grad pro Stunde“. Bob Knodel fuhr fort: „Das hat uns natürlich überrascht.“ Er fügte hinzu, dass diese Ergebnisse schließlich „eine Art Problem“ darstellten. Die Folge: der Taschenlampenversuch.

„Das wollten wir natürlich nicht akzeptieren, und so suchten wir nach Wegen, um zu beweisen, dass es tatsächlich die Bewegung der Erde aufzeichnete“, so Bob. Es versteht sich, dass sein Scheitern letztlich im Internet für viel Spott sorgte. „Wahrscheinlich hat er seine Meinung immer noch nicht geändert“, kommentierte jemand auf Instagram. Ein anderer stimmte zu: „Ich wette, er wird es immer noch nicht akzeptieren.“

