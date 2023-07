Teure Softdrinks: Coca-Cola erhöht erneut die Preise – Nachdem Coca-Cola erst kürzlich mit einem veränderten Design der 1-Liter-Pfandflaschen und dem Ausbau des Angebotes an Getränken in Mehrwert-Glasflaschen in den Medien war, gebührt dem Konzern nun abermals Aufmerksamkeit – diesmal jedoch jene der eher unangenehmen Sorte.

Wie die „Lebensmittel Zeitung“ berichtet, will man dort die Preise für das gesamte Softdrink-Sortiment nämlich abermals erhöhen.

Erst im September vergangenen Jahres waren Getränke wie Coca-Cola, Fanta, Sprite und Mezzo-Mix teurer geworden. Im kommenden September soll es nun munter weiter aufwärtsgehen, die neue Preisliste den Handelspartnern bereits vorgelegt worden sein.

Weiter heißt es, dass sich die Preiserhöhung im einstelligen Prozentbereich bewegt, und sämtliche Produkte, Gebinde und Verpackungen, sowohl Mehrweg- als auch Einwegangebote betrifft.

Florian von Salzen, Geschäftsführer Commercial CCEP, betont: „Die Höhe des Aufschlags hängt auch davon ab, welche Investitionen wir für die einzelnen Verpackungen und Marken getätigt haben und noch tätigen.“

Man liege mit den Erhöhungen aber deutlich unter der Inflationsrate und habe die Preisstrategie auf zwei bis drei Jahre ausgelegt, ohne diese an die Rohstoff- und Inflationswerte zu koppeln.

Als Kostentreiber gelten vor allem Strom, Gas, Rohstoffe für die Verpackungen wie PET und Aluminium sowie Zutaten wie etwa Zucker. Doch auch die Logistik ist inzwischen deutlich teurer geworden.

Allerdings wird sich erst noch zeigen müssen, inwieweit die Händler die geplante Preiserhöhung zu tragen bereit sind, hat sich der Einzelhandel diesbezüglich in den letzten Jahren doch sehr kämpferisch gezeigt und bereits bewiesen, dass man vor Auslistungen von Produkten nicht zurückschreckt.

Quelle: chip.de