Test vor der Kamera scheitert: Reporter erleidet trotz Schutzweste Stich – Jeder, der schon einmal anderen etwas demonstrieren wollte, kennt ihn, den Vorführeffekt: Man kann noch so viel proben, es kann immer etwas schiefgehen. So auch bei einem Fernsehbeitrag mit Produktpräsentation. Der mutige Reporter wollte die Wirkung eines Stichschutzes gegen ein Messer testen. Doch es kam, wie es manchmal eben kommt.

Die Skepsis im Blick von Eitam Lachover, Reporter bei „Channel 1“ in Israel, ist in den Aufnahmen aus dem Jahr 2016 deutlich zu erkennen. Wer lässt sich schon gerne mit einem Messer in Richtung seines Körpers stoßen – selbst wenn er den notwendigen Schutz trägt? Der Test hatte einen ernsten Hintergrund: Damals häuften sich Messerangriffe von Palästinensern auf israelische Bürger, wie das Portal „LADbible“ berichtet.

Bei der Vorführung betonte der Firmenvertreter mit dem Messer in der Hand:

„Das ist ein Kommandomesser, es wird von Militärs auf der ganzen Welt benutzt, ein sehr starkes Messer aus Stahl. Wir werden Ihnen jetzt einen Stich damit demonstrieren.“ Der Reporter daraufhin: „Sie werden damit auf mich einstechen?“ Sein bewaffnetes Gegenüber: „Ja, aber Sie haben nichts zu befürchten, wir hegen großes Vertrauen in unser Produkt. Dieses Produkt kann vor Messern schützen, die weitaus stärker sind.“

Dann fragt der Firmenvertreter: „Darf ich? Keine Sorge, wenn etwas passiert, bin ich da.“ Vielleicht hätte der Mann etwas weniger dick auftragen sollen, denn wie sich herausstellte, hatte Eitam Lachover gute Gründe, der Aktion zu misstrauen. Mehrmals sticht ihm sein Gegenüber im Video in den Rücken, der Reporter zuckt zusammen. Der Angestellte: „Ich habe verfehlt.“

Gemeint war wohl:

Der Mann hatte am Teil der Weste vorbeigestochen, der eine Schutzwirkung bot – und den Stahl im Rücken des Reporters versenkt. Dies bestätigte später Yaniv Montakyo, Vizepräsident des Schutzwestenherstellers, gegenüber dem Fernsehsender „Channel 2 TV“. Der Reporter musste ins Krankenhaus eingeliefert und mit mehreren Stichen genäht werden, erlitt aber keine weiteren Verletzungen. Irgendetwas sagt uns, dass er in Zukunft wohl keine lebensrettenden Produkte mehr live vor der Kamera testen wird …

Quelle: ladbible.com