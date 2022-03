Zum Start in den April schwenkt das Wetter um

Temperatursturz: Zum Start in den April schwenkt das Wetter um – Seit Wochen lacht die Sonne über Deutschland, Niederschläge Mangelware. Ja, der März zeigte sich bis jetzt von seiner besten Seite und seit dieser Woche auch mit frühlingshaften Temperaturen um die 20 Grad. Daher sollte man das Wetter in vollen Zügen genießen, denn schon bald ist es mit Dauersonne und strahlend blauem Himmel vorbei.

Dazu stürzen pünktlich zum Start in den April die Temperaturen ab. Heißt, der Wetterumschwung kommt, hinein in typisches April-Wetter. Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „Wetter.net“ zu „Bild“: „Hoch Peter rutscht wohl weg und aus Norden können kalte Luftmassen zu uns kommen. Es wird nächste Woche wechselhafter.“

„Halt typisches Aprilwetter“

„Halt typisches Aprilwetter. Der April startet wettertechnisch eigentlich perfekt.“, so Jung weiter. Hierbei kann es sogar in Teilen Deutschlands zu Schnee und Graupelschauern kommen, weshalb es ratsam ist, die Autoreifen noch nicht zu wechseln. Wobei das eigentlich klar sein sollte, haben wir doch erst März. Da sind Kälteeinbrüche aus Richtung Norden bis tief in den April keine Seltenheit.

Dominik Jung: „Der bevorstehende Absturz wird wohl heftig ausfallen. Weg vom dauernd blauen Himmel mit viel Sonnenschein hin zu Schnee- und Graupelschauern. Dieser Übergang könnte sehr hart werden.“ Bereits am kommenden Montag sinken die Temperaturen allmählich aus Richtung Norddeutschland. Bis Mitte der Woche kühlt sich dann auch der Rest des Landes ab – bei wechselhaftem Wetter.

Frühlings-Wochenende noch mal nutzen

Heißt also: Nutzt das kommende sonnige Frühlings-Wochenende noch mal richtig aus. So sieht das auch Wetterexperte Jung: „Es ist eine spannende Wetterentwicklung. Doch bis es so weit ist, gibt es noch mal eine gute Woche viel Sonnenschein und Trockenheit. Bis einschließlich Sonntag ist es überall schön warm und richtig toll. Perfektes Wetter für Aktivitäten im Freien.“

Quelle: bild.de