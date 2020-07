Tecnomar for Lamborghini 63

Tecnomar for Lamborghini 63: Super-Yacht mit 4000 PS im Lambo-Look – Wenn ein Fahrzeug den Qualitätsgarant Lamborghini ebenso wie die Jahreszahl 63 im Namen führt, weiß man, dass man es hier mit einer respektvollen Verbeugung zu tun hat. Als genau diese versteht sich die Motoryacht „Tecnomar for Lamborghini 63“, ein atemberaubendes Geschoss mit 4000 PS.

Die Motoryacht vom Typ „Tecnomar for Lamborghini 63“ stammt vom Bootsbauer The Italian Sea Group und entstand in Zusammenarbeit mit Automobili Lamborghini. Die 63 im Namen bezieht sich auf das Gründungsjahr der Auto-Edelschmiede, steht aber auch für die Länge der Yacht von 63 Fuß (19,2 Meter).

Inspiriert wurde dieses Geschoss vom Super-Hybriden Sián FKP 37, was man der extrem sportlichen Silhouette entnehmen kann.

Die Hülle der Superyacht wurde dabei von Seeflotten-Ingenieuren ersonnen, ebenso wie ihr Überbau. Eindeutig verweist die Hülle auf Klassiker wie den Miura und natürlich die unvergesslichen Formen des Countach, auch Roadster-Elemente finden sich hier wieder.

Die Lichter am Bug stellen mit ihren Anklängen an eine Y-Form eine Hommage an den Konzeptwagen Lamborghini Terzo Millennio sowie den Sián FKP 37 dar. Im Innenleben dieses Geschosses vereinigen sich hochperformante Materialien, smarte Gewichtsreduktion und ein fortschrittliches Design

Dabei soll das Schiffscockpit dem eines Lamborghini-Wagens entsprechen.

Sämtliche Navigations- und Steuerungssysteme sind voll integriert, viele Details aus Carbonfasern bestimmen das Bild, auch bei den Sportsitzen oder dem Steuerrad, das ebenfalls dem Lenker eines Lamborghini-Supercars nachempfunden wurde. Auch die An- und Aus-Knöpfe für den Motor sind ein direkter Verweis auf die legendären Sportwagen aus Italien und funktionieren wie in diesen.

Jede der Yachten soll für Käufer genau wie ein Lamborghini vollständig personalisierbar sein, Kunden können zwischen mehreren Farben im Innenleben und bei der Außenhülle wählen und auf eine Vielzahl von Materialien setzen. Doch nicht nur der Look der „Tecnomar 63“ ist lamborghini-verdächtig. Auch die Power der Motoren gemahnt an ein Hypercar.

Jeder der beiden V12-Diesel mit 24 Litern Hubraum entfesselt satte 2000 PS, was das Geschoss auf 60 Knoten bzw. 111 Stundenkilometer Endgeschwindigkeit katapultiert. Beachtlich bei einem Gewicht dieser Yacht von über 24 Tonnen. Die erste dieser Schönheiten soll Anfang 2021 vom Stapel laufen.

Quelle: carscoops.com