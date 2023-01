Was Kunden von Sparkasse & Co. nun tun sollten

Tausende von Konto-Kündigungen berichtet: Was Kunden von Sparkasse & Co. nun tun sollten – Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wurden in den letzten Monaten bereits Millionen Mitteilungen von Geldinstituten an ihre Kunden versandt. Darin: eine Aufforderung, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Banken und Sparkassen zu akzeptieren – üblicherweise einhergehend mit steigenden Kontogebühren. Kunden, die nicht auf das Schreiben reagierten, erhielten anschließend Androhungen einer Kündigung.

Diese Drohungen wurden nun Berichten zufolge von vielen Banken und Sparkassen wahrgemacht. Dies geht aus einer Meldung von „Chip“ unter Berufung auf das „Handelsblatt“ hervor. Allein bei der Sparkasse Hannover seien es 9.000 Kündigungen im dritten Quartal 2022 gewesen, heißt es bei der Primärquelle. Nicht geäußert habe sich zur Verweigerung der AGBs oder den Kündigungen die Sparkasse München.

Änderungen der AGBs: Was bei Verweigerung droht

Die Zahl der Kündigungsschreiben soll bei der Postbank demnach sogar fünfstellig sein. Am 21. April 2021 war ein Urteil des Bundesgerichtshofes gefallen, wonach Kunden ausdrücklich den AGBs der Kreditinstitute Zustimmung erteilen müssen, damit diese für sie in Kraft treten können (Az. XI ZR 26/20). Dem war eine Klage der Verbraucherzentrale gegen die Postbank vorausgegangen, da diese mehrfach ihre Preise erhöht hatte.

Vor dem Urteil war es Regelfall, dass Kunden etwaigen Änderungen binnen zwei Monaten eigenmächtig widersprechen mussten, ansonsten gingen Banken und Sparkassen von einer stillschweigenden Zustimmung aus. Die Geldinstitute vermuten, dass Kunden zukünftig eine unterschiedliche Behandlung erfahren, heißt es bei „Chip“. Denn die „AGB-Verweigerer“ zahlen weiterhin niedrigere Gebühren. Daher ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht geklärt, wie die Banken letztlich mit der Sachlage umgehen werden.

Quelle: chip.de