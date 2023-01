Tattoos am ganzen Körper: Deutsches OnlyFans-Model wird zum Internethit – Wie fleißige MANN.TV-Leser wissen, stellen wir euch gerne und oft Instagram- und OnlyFans-Schönheiten aus allen möglichen Breitengraden vor. Aber was ist mit den heimischen Gefilden? Hinken wir Deutschen auch in dieser Hinsicht dem Rest der Welt hinterher? Glücklicherweise nicht, wie das deutsche Tattoo-Model Mara Inkperial eindrucksvoll beweist.

Mara hat auf Instagram mittlerweile fast 800.000 Follower versammelt – Tendenz steigend.

Die Fans lieben ihre Lust am Posieren, die dabei gelebte Freizügigkeit und natürlich ihre unzähligen Tattoos, von denen sie sich das erste im Alter von 17 Jahren stechen ließ. Es begann mit einem kleinen, dezenten Vogel auf dem Arm und sollte Mara schließlich zu einem lebenden Kunstwerk machen.

Und so wurde sie schließlich nicht nur als Model tätig, das regelmäßig in Magazinen und auch auf Werbeplakaten zu sehen ist, sondern letztlich selbst Tattoo-Künstlerin und Mitinhaberin eines renommierten Studios. Doch wer einen Termin im „FM Tattoostudio“ in Reichenbach ergattern möchte, braucht einen langen Atem, ist Mara als versierte Tätowiererin doch sehr gefragt.

Neben ihrem Können an der Nadel mag das aber auch ein Stück weit daran liegen, wie gekonnt sich die Vogtländerin in Szene zu setzen vermag. So verwandelte sie sich erst kürzlich auf Instagram in einen weißen Spitzen- und einen schwarzen Latex- und Ketten-Engel und fragte ihre Fans: „Himmel oder Hölle?“

Und das ist nur ein Beispiel für eine ganze Reihe an aufregenden Fotos, die Deutschlands Vorzeige-Tattoo-Model auf seinem Kanal mit der Welt teilt. Wer es etwas exklusiver mag, der findet Mara auch auf OnlyFans – dort aber natürlich nur gegen Gebühr von aktuell 14,99 Dollar pro Monat.

