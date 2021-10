Tante schenkt Neffen Rubbellose: Als er gewinnt, fordert sie Großteil des Geldes – Wie fleißige MANN.TV-Leser bereits wissen, gibt es auf Reddit ein Forum, in welchem Menschen ihre Geschichte schildern können, um vonseiten der Community eine Antwort auf die Frage einholen zu können: „Bin ich das Arschloch?“ Im Fall einer Frau, die ihrem Neffen Rubbellose zum Geburtstag schenkte, nur um daraufhin einen Großteil des gewonnen Geldes zurückzuverlangen, fiel die Reaktion recht eindeutig aus.

Wie die Nutzerin „accountforaita33“ berichtet, hatte diese im Zuge eines wirklich harten Jahres ihren Job verloren:

„Ich besitze ein Haus und habe es geschafft, mit Gelegenheitsjobs die Grundsteuer und die Versicherung zu bezahlen, aber ich esse so gut wie nur noch Nudeln.“

Da sie ihren Neffen liebe, konnte sie es nach eigenen Angaben nicht ertragen, ihm anlässlich seines Geburtstages kein Geschenk machen zu können. Also kratzte sie zusammen, was sie noch an Kleingeld finden konnte, und kaufte dem Jungen ein paar Rubbellose.

„Und siehe da, er hat tatsächlich gewonnen.“

Sogar mehrfach – Accountforaita33 weiter: „Bei einem ging es um 50 Dollar, was schon cool genug war, aber beim zweiten ging es tatsächlich in den mittleren fünfstelligen Bereich. Ich meine, lebensveränderndes Geld (ich kann nicht genau sagen, wie viel, denn in unserem Staat sind alle Lottogewinner öffentlich bekannt).“

Nun seien die Eltern des Kindes sehr wohlhabend, weshalb accountforaita33 offenbar zu dem Schluss gelangte, dass ihr Neffe das Geld weniger nötig habe als sie selbst. Also rief sie ihre Schwester – die Mutter des Kindes – an, um dieser zu erklären, dass es doch „wirklich cool wäre“ wenn der Junge ihr mindestens ¾ des Gewinns geben würde.

„Sie fragte, ob ich das ernst meine. Ich sagte, ich fühle mich sehr großzügig, weil ich wirklich alles davon brauche. Sie hat tatsächlich aufgelegt.“

Accountforaita33 schickte ihren Neffen daraufhin eine SMS, geht nun jedoch davon aus, dass dieser sie blockiert habe.

„Die Sache ist die: Ich brauche dieses Geld“, betont sie in ihrem Schlussplädoyer. „Es geht darum, ob ich esse oder nicht. Er tut es nicht. Bin ich das Arschloch, weil ich denke, dass er den Gewinn des Geschenks, das ich ihm gegeben habe, teilen sollte?“

