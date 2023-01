Tabaksteuer steigt weiter: So teuer wird Rauchen im neuen Jahr – Manch einer erinnert sich sicherlich noch an Zeiten, in denen eine Packung Kippen bloß einen „Heiermann“ – also fünf Mark – gekostet hat. Seither ist aber viel passiert und Rauchen deutlich teurer geworden – Tendenz: steigend. Grund dafür ist aktuell die schrittweise Erhöhung der Tabaksteuer.

Jene wurde bereits im Frühjahr 2021 seitens des Bundeskabinetts beschlossen.

Ab Januar 2023 greift nun ein weiterer von mehreren Schritten der sogenannten „Anpassung der Tabaksteuer“, die laut einer Pressemitteilung des Bundesministeriums für Finanzen „über fünf Jahre bis 2026 eine regelmäßige, moderate Erhöhung der Tarife für Zigaretten und Feinschnitt“ vorsieht.

Der Preis für eine Packung mit einer Füllmenge von 20 Zigaretten soll dabei um durchschnittlich circa 8 Cent pro Jahr ansteigen.

Weiter heißt es: „Die Tabaksteuer für eine Packung Feinschnitt (40 g) steigt im selben Zeitraum um durchschnittlich circa 13 bis 16 Cent pro Jahr. Daneben wird die bestehende Mindeststeuer für Zigarren/Zigarillos und Pfeifentabak angepasst.“

Der Nachrichtenagentur „dpa“ zufolge werden seit dem Januar 2023 nun 10 Cent mehr pro Schachtel erhoben – der Durchschnittspreis steigt damit von 7,60 Euro auf 7,70 Euro.

Doch nicht nur Tabakkonsumenten bekommen die Folgen der Anpassungen zu spüren, auch die bei dem Konsum von E-Zigaretten verwendeten Liquids sind seit Juli 2022 tabaksteuerpflichtig. Kosteten 10 Milliliter fertiges Liquid zuvor noch rund fünf Euro, kommt dieses Kunden seither mit rund sieben Euro zu stehen.

Und auch beim Dampfen ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.

Zwar ist die nächste Steuererhöhung für Liquids erst im Jahr 2024 geplant, dann werden laut der „dpa“ aber zunächst zwei Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer fällig, dann 2,60 Euro plus Mehrwertsteuer und ab 2026 schließlich 3,20 Euro plus Mehrwertsteuer.

Im Falle herkömmlicher Zigaretten sollen die Preise 2025 und 2026 jeweils noch mal um 15 Cent pro Packung steigen.

Die letzte Erhöhung der Tabaksteuer war 2011 erfolgt, was aus Sicht der Regierung eine neuerliche Anpassung erforderlich gemacht hat. Mit den neuen Tabaksteuertarifen soll aber auch „die gesundheitspolitische Lenkungswirkung“ weiterhin gewährleistet werden. Dies seit insbesondere für den Gesundheitsschutz von Jugendlichen und Heranwachsenden wichtig.

Mit Blick auf die Neubesteuerung von Heat-not-Burn-Produkten (also erhitztem Tabak) und nikotinhaltigen Substanzen zur Verwendung in E-Zigaretten (besagte Liquids) heißt es in der Mitteilung außerdem:

„Nach Ansicht des Bundesinstituts für Risikobewertung ist es auch durch den Gebrauch von nikotinhaltigen Liquids in E-Zigaretten möglich, eine Nikotinsucht zu entwickeln. Stark nikotinhaltige Liquids in Kombination mit Fruchtaromen stellen insbesondere für Heranwachsende eine besondere Sucht- und Gesundheitsgefährdung dar.“

Und weiter: „Was die Verbraucher*innen für eine Zigarette halten, wird ab dem 1. Januar 2022 auch wie eine Zigarette besteuert.“

Quelle: hna.de