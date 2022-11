Szenen, wie aus einem Horror-Film: Unverdauter Alligator aus Schlange seziert – Die meisten weniger naturverbundenen Menschen halten den Mythos des alles verschlingenden Python vermutlich für ein übertriebenes Hollywood-Klischee. Ein verstörendes Video einer amerikanischen Wissenschaftlerin belehrt nun aber eines Besseren. In diesem ist zu sehen, wie sie einen ganzen unverdauten Alligator aus dem Bauch einer Riesenschlange holt.

Nicht zuletzt wohl auch, weil sich die Geowissenschaftlerin Rosie Moore nebenbei als Model unter anderem auf Instagram verdingt, erntete sie viel Kritik für das Video.

Gegenüber der „Daily Mail“ betont Moore jedoch den ernsten Hintergrund der Aktion.

Denn die aus Asien eingeschleppten Schlangen haben sich in den amerikanischen Everglades zu einer echten Plage entwickelt, welche in der dort heimischen reichhaltigen Tierwelt einen enormen Schaden anrichtet:„Birmanische Pythons müssen in Florida eingeschläfert werden.“

Im Vorfeld des fraglichen Videos waren Moore und ihr Team von Feldarbeitern gerufen worden, nachdem diese den Python entdeckt hatten: „Sie riefen uns an und sagten, da sei ein großes Objekt drin, wir dachten, es sei entweder ein Reh oder ein Alligator.“

Das Tier wurde daraufhin, wie es das Gesetz verlangt, unschädlich gemacht und anschließend seziert. Im Bauch der Schlange befand sich ihre letzte Mahlzeit: ein anderthalb Meter langer Alligator.

Das Video, welches irritierenderweise von den sanften Tönen des Songs „Hot“ von Lilli unterlegt ist, dokumentiert szenisch die Sezierung und hat dabei streckenweise etwas von einem Horrorfilm.

Moore schreibt dazu: „Der birmanische Python (Python molurus bivittatus) ist eine der größten Schlangen der Welt (bis zu 20+ft). Dieser besondere Python war etwa 18 Fuß lang und hatte einen 1,5 Fuß langen Alligator verschlungen.“

Und weiter: „Dieser Python wurde von denjenigen, die ihn gefunden hatten, eingeschläfert und einem Forschungslabor zur Sektion und wissenschaftlichen Probeentnahme übergeben. Dieser Vorgang wird in diesem Video gezeigt.“

Die Geowissenschaftlerin erklärt, dass die Schlangen aufgrund der subtropischen Umgebung in Südflorida, gepaart mit der langen Lebensdauer und der schnellen Vermehrung, erfolgreich in ökologisch sensible Gebiete wie den Everglades National Park eingedrungen seien und dort eine Bedrohung für eine Vielzahl von Wildtieren darstellen.

Pythons bevorzugen ein breites Nahrungsspektrum.

Der Clip ging viral und wurde nach aktuellem Stand bereits über 280.000 Mal geliket und tausendfach kommentiert – mal überwiegt das Entsetzen, mal das Interesse an der Arbeit.

Moore selbst erklärte später, das Video nur aus Spaß hochgeladen zu haben und von der Resonanz überrascht worden zu sein: „Es ist definitiv schockierend, auch ich habe so etwas zum ersten Mal gesehen.“

„Es verwundert mich ehrlich gesagt, wie wenig die Menschen über die invasiven Pythons in Florida und ihre Auswirkungen auf unsere einheimische Tierwelt wissen.“

Als Wissenschaftlerin und Model fährt Moore erfolgreich zweigleisig und hofft damit, ein Vorbild für andere Frauen sein zu können:

„In den Medien werden Wissenschaftlerinnen oft als schüchterne, trottelige Figuren dargestellt. Ich denke, es ist wichtig, dass junge Frauen sehen, dass das nicht der Fall ist und dass der Beruf des Wissenschaftlers tatsächlich eine coole Sache sein kann.“

Quellen: tag24.de , dailymail.co.uk