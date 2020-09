Surferin bricht Quarantäne: Positiv auf Corona Getestete an Strand abgeführt – Seit Beginn der Corona-Pandemie gilt Spanien als besonders schwer vom Virus betroffen. Entsprechend kompromisslos geht man dort gegen Menschen vor, die die Corona-Maßnahmen nicht ernstnehmen. Eine Infizierte, bei der eine Quarantäne angeordnet worden war, wurde Anfang September 2020 beim Surfen am Strand ertappt und vor Ort verhaftet. Die Festnahme seht ihr im Video.

Am Montag (7. September) wurde die Frau von Beamten in Schutzanzügen am Zurriola-Strand von San Sebastián (Baskenland) in Gewahrsam genommen. Berichten zufolge soll sie sich zuvor der Aufforderung widersetzt haben, mit dem Surfen aufzuhören, zudem einen Fluchtversuch unternommen und körperlich massiven Widerstand geleistet haben.

Besonders brisant: Die Frau ist an einem anderen Strand als Rettungsschwimmerin tätig und kennt die Verordnungen.

Sie wurde wegen „Widerstands gegen die Staatsgewalt und Vergehen gegen die öffentliche Gesundheit“ unter Arrest gestellt, wie die spanische Zeitung „El Pais“ berichtet. Zuvor war sie von einem Boot der Küstenwache aus aufgefordert worden, das Surfen einzustellen und an den Strand zurückzukehren.

Dem widersetzte sie sich und surfte eine Stunde weiter – sie blieb dabei durchgängig auf dem Meer. Bei ihrer Rückkehr an Land wurde sie dann festgenommen. Der im Video zu sehende Strandabschnitt wurde aus gesundheitlichen Gründen für die Öffentlichkeit gesperrt. Für ihren Quarantänebruch kommt eine Geldstrafe in Höhe von 3000 bis 6000 Euro auf die Rettungsschwimmerin zu.

Sollte die Surferin nachweislich jemanden an diesem Strandabschnitt mit Corona infiziert haben, droht ihr überdies eine empfindliche Strafsumme von 120.000 Euro, wie „El Diario Vasco“ berichtet. Laut dieser Veröffentlichung hatte sie sich vor ein paar Tagen einem Corona-Test unterzogen, der positiv ausfiel – und wurde daraufhin unter Quarantäne gestellt. Ihr Quarantänebruch wurde der Polizei von ihren Kollegen mitgeteilt.

Quelle: ladbible.com