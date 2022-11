Playboy-Model und Freundin zeigen sich in Bikinis

Superheißes Duo: Playboy-Model und Freundin zeigen sich in Bikinis – Ein Playboy-Model, eine nicht minder hinreißende Freundin, Bikinis, die viel zu klein sind, um die kurvigen Körper auch nur annähernd zu bedecken, und einen Fotografen – mehr braucht es nicht, um in den sozialen Medien Begeisterungsstürme auszulösen. Das wissen auch Francia James und Sophie Dee, die ihren Fans auf Instagram nun nach genau diesem Rezept so richtig einheizen.

Die beiden posierten am Pool für eine Reihe heißer Schnappschüsse, mit jeder Menge Haut, Hintern und Oberweite.

Bereits im September hatte Francia davon erzählt, wie sie einst dachte, mit dem Posieren für den Playboy das große Geld machen zu können. Viel kam am Ende dabei jedoch nicht rum, weshalb sie sich dazu entschloss, es auf OnlyFans zu versuchen.

Doch auch auf Instagram treibt sie es noch wild, wie das gemeinsame Shooting mit Sophie in quietschgelben Bikinis, die nur sehr wenig der Fantasie überlassen, beweist.

Die Fans können davon offenbar nicht genug bekommen, wurden die heißen Schnappschüsse doch bereits von über 500.000 Menschen gelikt und haben die User bereits zu tausenden von Kommentaren veranlasst.

Die meisten davon sind sich einig, dass es wohl kaum ein „heißeres Duo“ geben kann, und wünschten sich, gemeinsam Zeit mit den beiden am Pool verbringen zu können.

Quelle: dailystar.co.uk