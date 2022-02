Sturmtief „Zeynep“ löst Bahn-Stopp in NRW aus: „Ylenia“-Nachfolger kommt am Freitag-Nachmittag – Das Orkantief „Zeynep“ sorgt in der Nordhälfte Deutschlands für eine mögliche Unwetterlage mit gefährlichen Konsequenzen. Daher hat die Deutsche Bahn angekündigt, dass man am Freitag nach und nach sowohl den Fern- als auch den Regionalverkehr in größeren Teilen Norddeutschlands stoppen wird. Konkret betroffen sind Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und Bremen sowie Teile von NRW.

Wie ein Unternehmenssprecher bestätigte, erfolge die sukzessive Einstellung des Verkehrs „im Laufe des Tages“. Konkret sind in Nordrhein-Westfalen vor allem die Regionen nördlich von Düsseldorf betroffen. Für den Fernverkehr wurde bekanntgegeben, dass von Hamburg ausgehende Verbindungen nach Berlin, Hannover und Köln von der Maßnahme eingeschlossen sind. Zudem soll der ICE- und IC-Verkehr laut den Angaben auf der Ost-West-Strecke eingestellt werden – hier auf dem Verlauf Köln – Hannover – Berlin betroffen.

Bahn: Nachmittagsreisen vorziehen

Der Sprecher der Deutschen Bahn bezeichnete die Unwetterwarnung als „gravierend“. Aufgrund von Erfahrungen mit früheren, vergleichbaren Extremwetterlagen erfolge der Stopp aus Sicherheitsgründen. Statt Nothalte auf freien Strecken zu riskieren, wo man Passagiere viel schlechter betreuen könne, sei es besser, Züge in den Bahnhöfen zurückzuhalten. Es sei noch nicht abzusehen, wie lange die Züge nicht verkehren.

Die Deutsche Bahn hatte Fahrgästen nahegelegt, für den späten Freitagnachmittag geplante Reisen nach Möglichkeit vorzuverlegen. Wer Fahrkarten für den Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag gebucht hat, kann diese bis zum 27. Februar flexibel verwenden. Auch kostenfreie Stornierungen von Reisen aufgrund der Sturmlage seien möglich.

Experten befürchten weitere Schäden:

Erst am Mittwoch zog Sturmtief „Yelnia“ über weite Teile Deutschlands hinweg, nun befürchten Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) weitere Verwüstungen und Unfälle durch „Zeynep“. So seien Teile von Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Thüringen und Sachsen betroffen, schreibt „Zeit.de“.

So erwartet der DWD für die Nordhälfte Orkanböen mit Geschwindigkeiten von 100 bis 140 Stundenkilometern. Stärker soll der Wind an der Nordsee und in einigen Höhenlagen mit hoher Wahrscheinlichkeit in der Nacht zum Sonntag wehen. Erst in der zweiten Nachthälfte soll „Zeynep“ die Ostseeküste erreichen und allmählich schwächer werden. Ein DWD-Meteorologe kommentierte: „Damit ist die Unwettergefahr erst einmal gebannt.“ Stürmisch bleibe es dessen ungeachtet bis zum darauffolgenden Montag.

Hamburg bereitet sich auf schwere Sturmflut vor

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie rechnet für die Hansestadt mit einem Wasserstand von bis zu drei Metern Höhe – dies entspräche nach offiziellen Messskalen einer schweren Sturmflut. Auch an der deutschen Nordseeküste besteht weiterhin Sturmflutgefahr, Einsatzkräfte stellen sich ein. Das mildere Tief „Ylenia“ hatte zuvor in Berlin für 1.300 Einsätze der Feuerwehr gesorgt.

In Großbritannien hört der Orkan auf den Namen „Eunice“, der „BBC“ zufolge könnte es einer der schwersten Stürme seit Jahrzehnten sein – die Bevölkerung wurde in Teilen des Landes gebeten, das Haus nicht zu verlassen: Küstenbewohner müssen mit schwerem Seegang und Überflutungen rechnen, Schäden durch umstürzende Bäume, umherwehende Fremdkörper und Geäst sowie Unfälle durch Seitenwinde oder Kollisionen werden erwartet.

Auch in Teilen Frankreichs wurde der schwerste Wetteralarm „Code Rot“ ausgegeben.

Quelle: zeit.de