Sturmjäger fängt seltenen Anblick ein: Video aus dem Auge des Tornados – Ob Flutwellen, Vulkanausbrüche, Stürme oder Erdbeben: Naturgewalten kann der Mensch wohl nie kontrollieren. Ihr Wüten fordert oft Menschenleben. In den USA scheinen insbesondere Wetterkatastrophen gefühlt ein häufiges Phänomen zu sein, was wohl nicht zuletzt an der Größe des Landes liegt. Viele Bilder von Wirbelstürmen stammen aus diesem Land, Hurrikane und Tornados suchen immer wieder Landstriche heim. Das ruft die so genannten Storm Chaser mit ihren Kameras auf den Plan. Dabei entstehen beeindruckende Bilder wie diese.

Das Wort Tornado kommt vom spanischen Wort für „sich drehen“, „tornar“. Wörtlich und inhaltlich handelt es sich um ein Naturphänomen, das sich von seiner umgangssprachlichen Bezeichnung „Windhose“ nicht unterscheidet, die Namen werden beide gebraucht und stimmen beide – insofern der Tornado über Land entsteht. Der Tornado zeichnet sich dadurch aus, dass sich sein Luftwirbel ununterbrochen vom Erdboden bis zur untersten Wolkengrenze erstreckt, auch wenn die obersten Teile mangels Kondensation nicht immer sichtbar sein mögen.

Glücksfall für jungen Wetter-Fan

Je nachdem, ob er über Land oder über Meeren und Flüssen auftritt, redet man wohl umgangssprachlich auch von Wind- oder Wasserhosen, je nachdem, was er „aufsaugt“ und wo er entsteht. Wo solche Wirbelstürme auftauchen, sind sie jedenfalls nicht weit: Storm Chaser. Die meist meteorologisch und videografisch interessierten Sturmjäger spüren die Wetterphänomene mit Technik auf und machen dann beeindruckende Aufnahmen. So auch am 31. Mai in Florida in der Stadt New Port Richey, wie „Storyful News & Weather“ berichtet.

Ein junger Mann namens Nicholas Krasznavolgyi hegt eine Leidenschaft für Wetterphänomene. Er beobachtete die Sturmzelle aus dem Video schon im Voraus auf einem Radar, als er merkte, dass das Unwetter auf sein Haus zuhielt. Also rannte er nach draußen und stellte sein Stativ auf. So gelang es ihm, genau den Moment einzufangen, als der Sturm über das Haus seiner Familie hinwegzog – die Aufnahmen stammen also aus dem Auge, direkt aus dem „Maul“ der Windhose.

Michaels Mutter sollte später Nachrichteninterviews geben

Ashli Krasznavolgyi sprach mit „Storyful“, erläuterte, dass sich ihr Sohn für meteorologische Phänomene begeisterte, seit er vier ist. Er sei „besessen“ von Tornados und dem Thema Wetter. „Das war ein Anblick, den nicht viele miterleben können, und glücklicherweise gelang ihm das nicht nur, sondern er konnte ihn einfangen und mit anderen teilen“, so Krasznavolgyi über die Aufnahmen ihres Sohnes.