Studien zu Geld und Glück: Ab diesem Gehalt ist man zufrieden – Eigentlich soll man über Geld nicht sprechen, aber da wir hier unter uns sind, können wir uns zumindest ein paar Statistiken und Studien zu dem Thema anschauen, die einen ganz guten Überblick darüber verschaffen, wie man im Vergleich zum Durchschnitt finanziell aufgestellt ist.

So betrug das monatliche Durchschnittsgehalt eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers „Statista“ zufolge hierzulande im Jahr 2021 rund 3.975 Euro brutto. Mit einem Jahresverdienst von über 47.700 Euro gehört man demzufolge der besserverdienenden Hälfte an.

Dass Geld alleine nicht glücklich macht, aber durchaus seinen Teil dazu beiträgt, zeigt wiederum eine Studie der US-amerikanischen Purdue University, aus der hervorgeht, dass sich die meisten Menschen ab einem Gehalt von 77.000 Euro im Jahr als sehr zufrieden definieren.

Untersuchungen des Wirtschaftsnobelpreisträgers Daniel Kahnemann ermitteln als Wert für monetäre Zufriedenheit hingegen 65.000 Euro jährlich.

Nun sind solche Zahlen mit Blick auf die individuelle Situation natürlich relativ zu sehen, was schon damit anfängt, dass die Lebenshaltungskosten je nach Wohnort stark variieren können, und damit auch die Menge an Geld, welche man am Ende zur Verfügung hat.

Ob ein Gehalt als ausreichend oder gar gut empfunden werden kann, hängt außerdem auch stark vom eigenen Lebensstil ab. Wer lediglich in Restaurants zu Essen pflegt, benötigt natürlich deutlich mehr zum Glücklichsein als jemand, der sich die Mühe macht, selbst zu kochen. Manch einem ist es zudem ein Bedürfnis, sich stets modisch zu kleiden, während Pragmatiker in Sachen Kleidung deutlich günstiger wegkommen.

Insofern kann man auch mit wenig Geld ein sehr zufriedenes Leben führen, so man sich denn in Bescheidenheit übt, und vor allem nicht stets neidisch auf die Gehälter anderer schielt, womit sich der Kreis zur Einleitung schließt.

Quelle: praxistipps.chip.de