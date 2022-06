Studie zur Männergesundheit: Morgen-Erektion Signal für vermindertes Schlaganfall-Risiko – Die morgendliche Erektion, salopp auch „Morgenlatte“ genannt. Eine neue Studie kommt zu dem Schluss, dass Männer, die eine solche erleben, ein geringeres Risiko aufweisen, an Herzerkrankungen oder Schlaganfällen zu sterben. 1.800 Männer mittleren Alters wurden im Zuge der Untersuchung von Wissenschaftlern in Belgien nach ihrem morgendlichen „Holz“ unter der Decke befragt.

Dabei zeigte sich, dass Männer mit morgendlichen Erektionen ein ca. 22 Prozent niedrigeres Risiko aufwiesen, an den sogenannten „Main Killers“ zu sterben, wie bestimmte Erkrankungen oder Notfälle im Englischen genannt werden, darunter Schlaganfällen. Die Studie erläuterte, dass nächtliches Anschwellen des Penis ein Zeichen für einen guten Kreislauf ist. Studienleiter Dr. Leen Antonio ist Professor für Endokrinologie an der belgischen Katholieke Universiteit Leuven.

Dr. Antonio kommentierte die Ergebnisse:

„Erektile Dysfunktion und schlechte morgendliche Erektionen sind mit einer erhöhten Sterblichkeit verbunden.“ Dr. Geoff Hackett, früherer Präsident der Britischen Gesellschaft für Sexualmedizin, erklärte im Gespräch mit der „Sun“: „Das bedeutet, dass Sie innerhalb von drei bis fünf Jahren ein erhebliches Risiko für einen Herzinfarkt oder Schlaganfall aufweisen. Dies gilt für zölibatäre, alleinstehende Männer – nicht nur für solche, die eine Partnerin haben.“

Die sogenannte „Morgenlatte“ soll insbesondere in der REM-Schlaf-Phase auftreten, wenn schnelle Augenbewegungen auftreten, das sogenannte Rapid Eye Movement oder eben: REM. Es gilt gemeinhin als Anzeiger für Schlafphasen, in denen wir träumen. Erektionen im Schlaf könnten in Beziehung zu einer Erregung während solcher REM-Phasen stehen, auf die ein Aufwachen erfolgen kann. Bei Männern kann es aufgrund der unterschiedlichen Schlafzyklen pro Nacht zu bis zu fünf solcher Erregungszustände kommen.

Jeder davon kann zwischen 20 und 30 Minuten andauern.

Doch es kann auch ohne REM-Phasen während anderer Schlafzyklen zu solchen Erektionen kommen, insbesondere bei älteren Männern. Die Gründe dafür sind allerdings noch nicht geklärt, so ein Artikel von „LADbible“.

Quelle: ladbible.com