Richtiger Schlaf ist für die Gesundheit unverzichtbar. Seitenschläfer sollten daher bei dieser Studie möglicherweise genauer hinschauen. Denn die Schlaf-Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass es für den Körper ungesund sein kann, auf der rechten Seite zu schlafen. Insbesondere manche innere Organe und der Kreislauf leiden darunter, so will die Studie herausgefunden haben.

Der Mediziner John Doulliard veröffentlichte die Ergebnisse seiner Untersuchungen im „The Journal of Clinical Gastroenterology“. Doulliard konnte mit seiner Untersuchung aufzeigen, dass ein Schlaf auf der rechten Seite Körperfunktionen teils massiv einschränken kann. So drückt etwa der Magen auf die Bauchspeicheldrüse, was deren Tätigkeit erschwert. Gleiches gilt für den Blutkreislauf, der beim Liegen auf der rechten Seite stärker arbeiten muss.

Dafür verantwortlich:

Die Hauptschlagader, Aorta genannt, geht vom Herzen nach links – das Blut müsse bei Rechtsschläfern also bergauf gepumpt werden, wohingegen Linkschläfer den Blutfluss eher unterstützten. Die Studie zeigte auch auf, dass das Lymphsystem vom Schlaf auf der linken Seite profitiert. Demnach erfolge ein besserer Transport von Nähr- und Abfallstoffen durch den Organismus, da die Milz auf der linken Seite liegt. Gifte gelangen so rascher in das Organ, können schneller abgebaut werden.

Die Schlafhaltung könnte auch für Sodbrennen verantwortlich sein. Denn es leide doppelt so häufig an Sodbrennen wie ein Linksschläfer, wer die rechten Körperseite bevorzuge. Die Speiseröhre orientiert sich rechts, daher begünstige der Schlaf auf dieser Seite einen möglichen Rückfluss von Magensäure in diese. Die Folge: Sodbrennen. Daher kommt Doulliard zu dem Schluss, dass es gesünder sei, auf der linken Körperseite zu schlafen.

Quelle: cosmopolitan.de