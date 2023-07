Studie: Weshalb man nicht mit offenem Fenster schlafen sollte – Der Glaube, dass ein geöffnetes Fenster im Schlafzimmer nachts für einen besseren Schlaf sorgt, ist bei vielen Menschen weit verbreitet. Doch eine Studie der Johannes Gutenberg Universität Mainz aus dem Jahr 2020 zeigt, dass diese Gewohnheit genau das Gegenteil bewirken kann und möglicherweise schwerwiegende Folgen für die Gesundheit hat.

Die Forscher der Mainzer Universität kamen zu dem Ergebnis, dass nächtlicher Verkehrslärm einen erheblichen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit hat, selbst wenn man tief schläft und den Lärm nur unterbewusst wahrnimmt.

Der Lärmpegel in Ihrem Schlafzimmer während der Nacht hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Lage Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses.

Dennoch ist es wichtig zu beachten, dass bereits bei einem einzigen vorbeifahrenden Auto Ihr Körper im wachen Zustand Stresshormone freisetzt, die den Cholesterinspiegel und den Blutdruck erhöhen können.

Wenn Sie Nacht für Nacht unbewusst Verkehrslärm während des Schlafens wahrnehmen, steigt Ihr Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie psychische Störungen wie Depressionen oder Angstzustände.

Um die negativen Auswirkungen des Verkehrslärms auf Ihren Schlaf zu minimieren, ist es ratsam, etwa 15 Minuten vor dem Zubettgehen und am Morgen nach dem Aufwachen für eine gute Durchlüftung des Schlafzimmers zu sorgen. Dies ermöglicht eine frische Luftzufuhr und kann dazu beitragen, das Raumklima zu verbessern.

Der Einfluss von Verkehrslärm auf die Gesundheit

Es ist bekannt, dass chronischer Lärm Stress verursachen kann, der sich negativ auf den Körper auswirkt. Neben den direkten Auswirkungen auf den Schlaf kann nächtlicher Verkehrslärm langfristig zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen führen. Dazu gehören nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychische Störungen, sondern auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Konzentrationsprobleme, Gedächtnisstörungen und verminderter kognitiver Funktion.

Wenn Sie in einer stark verkehrsreichen Gegend leben, können verschiedene Maßnahmen ergriffen werden, um den Verkehrslärm im Schlafzimmer zu reduzieren. Dazu gehören die Installation von Schallschutzfenstern, das Abdichten von undichten Stellen an Fenstern und Türen sowie die Verwendung von Ohrstöpseln oder weißem Rauschen, um den Lärmpegel zu dämpfen.

Gesunder Schlaf trotz Verkehrslärm

Um einen gesunden Schlaf zu fördern und die Auswirkungen von nächtlichem Verkehrslärm auf die Gesundheit zu minimieren, ist es wichtig, für eine angemessene Belüftung des Schlafzimmers zu sorgen. Indem Sie 15 Minuten vor dem Zubettgehen und am Morgen nach dem Aufstehen für Durchzug sorgen, können Sie das Raumklima verbessern. Falls Sie in einer lauten Umgebung leben, sollten Sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um den Verkehrslärm im Schlafzimmer zu reduzieren und so für eine erholsame Nachtruhe zu sorgen.

Quelle: chip.de