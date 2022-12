So alt können Menschen werden

Studie: So alt können Menschen werden – Durch Fortschritte in der Medizin, Hygiene und in Sachen Lebensstandard werden Menschen immer älter. Da stellt sich die Frage, wie weit wir diesbezüglich noch kommen mögen. Werden wir eines Tages nahezu unsterblich oder gibt es ein maximales Höchstalter? Forscher suchen schon lange eine Antwort auf diese Frage.

Im Rahmen einer Studie aus dem Jahr 2016 kamen Wissenschaftler zu dem Schluss, dass ein Mensch im besten Fall 125 Jahre alt werden kann.

Doch bereits ein Jahr später widersprachen mehrere Expertenteams diesem Ergebnis und propagierten die Auffassung, dass nach oben hin keine natürlichen Grenzen gesetzt seien.

Die aktuelle Spitze dieser Debatte bildet eine Untersuchung von Forschern eines Biotech-Unternehmens aus Singapur, die wiederum zu dem Ergebnis gekommen ist, das bei maximal 120 bis 150 Jahren das Ende der Fahnenstange erreicht ist.

Allerdings sei ein derart hohes Alter nur mit viel Glück und einer guten Genetik zu erreichen, um vor Unfällen und Krankheiten gefeit zu bleiben.

Im Rahmen ihrer im Fachblatt „Nature Communications“ veröffentlichten Studie analysierten die Experten um Timothy Pyrkov die Daten nationaler Erhebungen zur Gesundheit von Tausenden von Menschen aus den USA, Großbritannien und Russland.

Ihr Augenmerk galt dabei besonders der Geschwindigkeit des Alterns anhand der Anzahl der Blutkörperchen sowie der täglich zurückgelegten Schritte. Die Werte setzten sie in Bezug zu dem Alter, gebe es doch Aufschluss über den Gesundheitszustand einer Person, wie schnell sich diese beispielsweise nach einer Krankheit erholten.

Hierbei wurde deutlich, dass es dem Körper mit zunehmenden Alter immer schwerer fällt, sich zu regenerieren, und dass die biologische Widerstandsfähigkeit gegenüber Krankheiten, Stress oder Verletzungen immer weiter nachlässt.

Das lässt uns gebrechlich werden.

Selbst wenn es uns gelingen sollte, im Laufe des Lebens Gefahren und Krankheiten weitestgehend zu vermeiden, würde der Körper dennoch abbauen und den Berechnungen der Wissenschaftler zufolge nach spätestens 120 bis 150 Jahren sterben.

Nachdem lange Zeit die Japanerin Kane Tanaka mit unglaublichen 118 Jahren als älteste lebende Frau der Welt galt, machte eine Inderin namens Rehtee Begum von sich Reden, die sogar ganze 124 Jahre alt und damit die älteste Frau der gesamten Menschheitsgeschichte sein sollte. Damit stellt sie den Rekord der Französin Jeanne Louise Calment (1875–1997) ein, die 122 Jahre und 164 Tage alt wurde.

Hierzulande liegt die Lebenserwartung aktuell bei 78,9 Jahren für Männer und 83,6 Jahre für Frauen.

Quelle: welt.de