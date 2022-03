So gefährlich sind die süßen Wachmacher

Studie mit Energy Drinks: So gefährlich sind die süßen Wachmacher – In dem interessanten Film „Captain Fantastic“ antwortet Hauptdarsteller Viggo Mortensen seinen fernab der Zivilisation aufgezogenen Kindern, auf die Frage, was denn Cola sei, schlicht: „Giftiges Wasser“. Gleiches hätte er auch antworten können, hätten sie nach Energy Drinks gefragt, denn wie eine neue Studie beweist, sind die quietschbunten Wachmacher insbesondere für Kinder und Jugendliche ziemlich gefährlich.

Münchner Kinder-Kardiologen vom Klinikum Großhadern untersuchten im Rahmen der Studie 14 Jungs und 13 Mädchen im Alter von 12 bis 18 Jahren.

„Bild“ zitiert Dr. Felix Oberhoffer: „Die Kinder und Jugendlichen erhielten an einem Tag eine gewichtsadaptierte Menge eines koffeinhaltigen Energy Drinks. Also drei Milligramm pro Kilo Körpergewicht.“

Damit führten die Wissenschaftler den Kids die für ihr Alter maximal als unbedenklich geltende Tageshöchstdosis zu.

Um Vergleichswerte zu erhalten, bekamen sie an anderen Tagen ähnlich schmeckende Getränke ohne Zusatzstoffe und ohne zu wissen, wann sie welches Getränk zu sich nahmen.

Wie die Auswertung zeigte „rutschten“ die jungen Studienteilnehmer durch den Verzehr von Energy Drinks häufiger in den Bereich des Bluthochdruckes.

Erschreckenderweise traten zudem häufiger leichte Herzrhythmusstörungen auf.

Quelle: bild.de