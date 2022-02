Wer Kinder will, sollte weniger Handys nutzen

Studie empfiehlt: Wer Kinder will, sollte weniger Handys nutzen – Im Jahr 2017 kam eine großangelegte Metastudie zu dem Ergebnis, dass sich die Spermienkonzentration bei Männern aus westlichen Industrieländern seit den Siebzigerjahren halbiert hat. Das bedeutet, dass es immer schwieriger wird, auf natürlichem Wege Kinder zu zeugen, da eine Befruchtung umso unwahrscheinlicher wird, je weniger Spermien im Ejakulat vorhanden sind.

Experten sehen viele mögliche Gründe dafür, dass wir offenbar allmählich in eine Fruchtbarkeitskrise stolpern. In Betracht gezogen werden etwa der Einsatz von Chemie und Pestiziden in der Landwirtschaft, hormonwirksame Kunststoffe, von der Leistungsgesellschaft geförderter Stress oder auch die zunehmende Nutzung von Funktechnik.

Um herauszufinden, ob zumindest an letztgenannter Vermutung etwas dran ist, haben Forscher der südkoreanischen Universität Busan eine weitere Metastudie gestartet.

Die Experten bauten dabei auf einer früheren Metaanalyse aus dem Jahr 2011 auf, die bereits belegt hatte, dass elektromagnetische Funkwellen einen negativen Einfluss hinsichtlich der Konzentration, Beweglichkeit und Lebensfähigkeit von Spermien ausüben können.

Diese Ergebnisse ergänzte das Team um die Analyse neuere Daten aus den Jahren 2012 bis 2021. Am Ende stand das Ergebnis, dass es tatsächlich eine statistisch relevante Korrelation zwischen Mobilfunknutzung und verschlechterter Spermienqualität gibt. Dies konnten die Forscher sowohl im lebenden Menschen als auch in Spermienkulturen im Labor nachweisen.

Der federführende Bioinformatiker Yun Hak Kim beschwört Männer von daher, das Ergebnis ernst zu nehmen:

„Männliche Mobilfunknutzer sollten versuchen, ihre Nutzung zu reduzieren, um ihre Spermienqualität zu schützen.“

Dem Wissenschaftler zufolge bedarf es jedoch noch weiterer Untersuchungen hinsichtlich der genauen Faktoren, die für den negativen Effekt der elektromagnetischen Funkwellen auf die Spermienqualität verantwortlich sind. „Auch in Bezug auf neue Gerätemodelle im gegenwärtigen digitalen Umfeld“, betont Kim.

Quelle: heise.de