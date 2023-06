Studie: Diese Berufe machen besonders unglücklich – Eine langjährige Studie, die von Harvard-Forschern über einen Zeitraum von 85 Jahren durchgeführt wurde, hatte zum Ziel herauszufinden, in welchen Berufen Menschen besonders unglücklich sind. Die Ergebnisse zeigen, dass einsame Berufen am unglücklichsten machen.

Laut Dr. Robert Waldinger, Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School und Direktor der Harvard Study of Adult Development, können bestimmte Merkmale von Berufen einen Zusammenhang mit Unzufriedenheit und Burnout herstellen. Er erklärt: „Während bestimmte Rollen nicht zuverlässig mit Unzufriedenheit und Burnout in Verbindung gebracht werden können, können bestimmte Berufsmerkmale einen Zusammenhang herstellen.“

Die Studie zeigt, dass Menschen in Berufen, die wenig zwischenmenschliche Interaktion erfordern und keine Möglichkeit bieten, sinnvolle Beziehungen zu Kollegen aufzubauen, tendenziell am unglücklichsten sind.

Die Experten haben seit 1938 Gesundheitsakten von über 700 Teilnehmern aus aller Welt gesammelt und alle zwei Jahre detaillierte Fragen zu ihrem Leben gestellt.

Das Geheimnis für ein glücklicheres, gesünderes und längeres Leben liegt laut der Studie nicht im Geld, beruflichem Erfolg, Sport oder einer gesunden Ernährung. Vielmehr sind es positive Beziehungen, die Menschen ein Leben lang glücklich machen – auch in der Arbeitswelt.

Menschen sind zufriedener mit ihrer Arbeit und erbringen bessere Leistungen, wenn sie mehr Kontakt zu anderen Menschen haben. So sind Angestellte, die einen besten Freund am Arbeitsplatz haben, produktiver, engagierter und auch glücklicher sind als diejenigen, die keinen haben.

Einsamkeit am Arbeitsplatz ist keine Seltenheit und betrifft vor allem Berufe, in denen Menschen unabhängig arbeiten und wenig zwischenmenschliche Beziehungen haben.

Nachtschichtarbeiter wie Lkw-Fahrer und Sicherheitspersonal sind häufig betroffen. Auch in technologieorientierten Branchen, wie beispielsweise Paket- und Lebensmittellieferdiensten oder im Online-Einzelhandel, sind „einsame Arbeitsplätze“ weit verbreitet. Hier ist die Arbeit teils so schnelllebig und hektisch, dass Mitarbeiter oft nicht einmal die Namen ihrer Kollegen kennen.

Allerdings kann Einsamkeit nicht nur bei Menschen auftreten, die einsame Arbeitsplätze haben, auch in sozialen und geschäftigen Jobs kann ein Gefühl der Isolation aufkommen, wenn keine positiven und sinnvollen Interaktionen mit anderen stattfinden.

Das Gefühl der Isolation am Arbeitsplatz stellt auch ein gesundheitliches Problem dar.

Aktuelle Studien haben gezeigt, dass Einsamkeit mit zunehmendem Alter das Sterberisiko erhöhen kann, ähnlich wie Rauchen, Übergewicht und körperliche Inaktivität.

