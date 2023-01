Umfrage: Die besten Arbeitgeber Deutschlands – In Zusammenarbeit mit dem renommierten Marktforschungsunternehmen Statista hat das Magazin „Stern“ einmal mehr die beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands ermittelt. Für die neue Umfrage hatte man mehr als 43.000 Beschäftigte befragt. Demnach landet Porsche im Ranking als beliebtester Arbeitgeber auf dem ersten Platz. Direkt dahinter folgen der Autokonzern BMW sowie das Chemieunternehmen BASF.

Dass Porsche so beliebt ist, hängt laut Studie zum einen an der Strahlkraft des Unternehmens, aber auch an der guten Bezahlung. Derzeit sind 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Porsche beschäftigt. Der Personalvorstand von Porsche, Andreas Haffner, kommentierte das Ergebnis der Umfrage gegenüber „Stern“ mit den Worten: „Eine starke Arbeitgebermarke ist ein zentraler Erfolgsfaktor für unsere Zukunft. […] Die Ergebnisse freuen uns sehr, aber wir ruhen uns darauf nicht aus. Vielmehr arbeiten wir fortlaufend an unserer Arbeitgeberattraktivität.“

Für die Studie mussten die befragten Beschäftigten angeben, ob und wie sehr sie ihre Firma als Arbeitgeber empfehlen können. Zudem sollten sie andere Unternehmen ihrer Branche bewerten. In die Umfrage fließen zudem nur Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten ein. Am Ende kamen eine Million Bewertungen zusammen, die in der Studie ausgewertet wurden. Alle Ergebnisse wurden dann schlussendlich zu einem Score umgerechnet mit einem Maximalwert von 100.

Nachfolgend die Ergebnisse der Studie mit den 30 beliebtesten Arbeitgebern Deutschlands:

01. Porsche (Mitarbeiter 33089 / Score 83,26)

02. BMW (Mitarbeiter 83654 / Score 82,28)

03. BASF (Mitarbeiter 51026 / Score 81,92)

04. Audi (Mitarbeiter 56889 / Score 81,83)

05. Adidas (Mitarbeiter 8096 / Score 81,56)

06. Google Germany (Mitarbeiter 2500 / Score 80,97)

07. DM-Drogeriemarkt (Mitarbeiter 42663 / Score 80,83)

08. Frauenhofer-Gesellschaft (Mitarbeiter 30028 / Score 80,45)

09. DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Mitarbeiter 10000 / Score 80,18)

10. Boehringer Ingelheim (Mitarbeiter 16000 / Score 80,16)

11. Bayer (Mitarbeiter 23116 / Score 80,00)

12. Liebherr (Mitarbeiter 20891 / Score 79,87)

13. Lindt & Sprüngli Deutschland (Mitarbeiter 2605 / Score 79,71)

14. Roche (Mitarbeiter 17500 / Score 79,02)

15. Fresenius (Mitarbeiter 97984 / Score 78,94)

16. Rossmann (Mitarbeiter 34800 / Score 78,57)

17. Biontech (Mitarbeiter 1378 / Score 78,29)

18. Airbus (Mitarbeiter 46000 / Score 78,15)

19. Kärcher (Mitarbeiter 5050 / Score 77,95)

20. Volkswagen (Mitarbeiter 294479 / Score 77,94)

21. Bionorica (Mitarbeiter 900 / Score 77,94)

22. Mercedes Benz Group (Mitarbeiter 116000 / Score 77,67)

23. Stepstone (Mitarbeiter 1000 / Score 77,57)

24. Deutsche Bank (Mitarbeiter 10383 / Score 77,50)

25. Miele (Mitarbeiter 11400 / Score 77,49)

26. Merck (Mitarbeiter 12000 / Score 77,48)

27. Microsoft Deutschland (Mitarbeiter 2800 / Score 77,28)

28. Check 24 (Mitarbeiter 1000 / Score 77,17)

29. SAP (Mitarbeiter 23000 / Score 77,03)

30. Dr. Oetker (Mitarbeiter 7610 / Score 76,94)

HIER findet ihr alle Infos und ausführliche Details zu unter anderen der Studien-Methodik, dem Ranking aber auch eine ausführliche Auflistung der besten Arbeitgeber nach Berufssparten.

Quelle: stern.de