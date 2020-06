Studie: Das sind die Top 10 Baumärkte – Es heißt, wenn man mal Zeit für sich alleine benötigt, braucht man sich nur an den Infostand im Baumarkt stellen. Ob an diesem Scherz etwas dran ist, werden wir wohl kaum jemals erfahren, denn als Mann fragt man im Geschäft nicht nach Hilfe. Erst recht nicht in einem Baumarkt. Aber bevor wir uns hier noch mehr in Klischees verlieren, kommen wir besser zum Thema.

Das Hamburger Marktforschungsinstitut SPLENDID RESEARCH ist im Rahmen einer repräsentativen Studie der Frage nachgegangen, welche die stärkste Marke unter den Baumärkten ist. Dazu wurden online 1.508 Deutsche zwischen 18 und 69 Jahren zu dem Thema befragt.

In einer ersten Umfrage wurde dabei zunächst die Markenbekanntheit von verschiedenen Baumärkten in Deutschland ermittelt und auf Basis dessen 13 Baumärkte ausgewählt, die entweder einen hohen Bekanntheitsgrad genießen oder eine besondere Position im Markt einnehmen.

In Runde zwei wurde für die verbliebenen Kandidaten zuerst der Markentrichter evaluiert, woraufhin die Befragten das Image von bis zu zwei der von ihnen gestützten Marken beurteilen sollten.

Der für das Ranking der stärksten Marken relevante sogenannte SPLENDID RESEARCH BRAND INDEX wurde dann auf Basis der abgefragten Bekanntheits- und Imagewerte errechnet. Das Ergebnis gestaltet sich folgendermaßen:

Erwähnenswertes Detail: Leider schaffte es der Sonderpreis Baumarkt trotz der besten Werte beim Gesamtimage aufgrund der niedrigen Bekanntheit nicht unter die obigen Top 10.

Norman Habenicht, Head of Marketing & Communications bei SPLENDID RESEARCH dazu:

„Der Sonderpreis Baumarkt ist zwar nur einer kleinen Gruppe der Befragten bekannt, spielt dort aber seine Trümpfe wie gute Preis/Leistung, Einzigartigkeit und Authentizität voll aus. Man könnte auch sagen, der Hidden Champion des Rankings.“

Quelle: Infografik: www.splendid-research.com