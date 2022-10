Studie: Darum täuschen Frauen einen Höhepunkt vor – Ein Forscherteam aus Ungarn hat sich der Frage gewidmet, weshalb Frauen einen Orgasmus vortäuschen, und im Rahmen einer entsprechenden Studie 360 heterosexuelle Frauen mit einem Durchschnittsalter von 33 Jahren zu ihren diesbezüglichen Erfahrungen gefragt. Dabei zeigte sich, dass die Gründe für einen falschen Höhepunkt deutlich vielschichtiger sind, als allgemeinhin angenommen.

Wie das Forscherteam von der „Eötvös Loránd“ Universität in Budapest nach der Auswertung der anonym ausgefüllten Online-Fragebögen feststellte, täuschen viele Frauen ihren Orgasmus aus Unsicherheit vor, um vom Partner im Bett nicht als „abnormal“ oder gar „dysfunktional“ wahrgenommen zu werden.

Die Forscher trennen dabei zwischen äußeren und inneren Faktoren.

Zu den äußeren Faktoren zählen Aspekte wie Müdigkeit, Langeweile, Rauschzustände oder auch einfach nur der Versuch, den Sex schnell zu beenden. Zu den inneren Gründen zählen Schamgefühle, der Wunsch, Konflikte oder nervige Gespräche zu vermeiden, sowie die Vorstellung, dass der Partner durch das Vortäuschen des Orgasmus weiterhin erregt bleibt.

Wie die Studie außerdem zeigte, neigen Frauen im Rahmen eines One-Night-Stands oder einer sexuellen Beziehung seltener dazu, einen Orgasmus vorzutäuschen. Als Begründung wird angeführt, dass Frauen in solchen Fällen vor allem an der eigenen sexuellen Befriedigung interessiert seien und ein höheres Selbstwertgefühl besäßen.

In Sachen Langzeitbeziehungen sieht es da schon deutlich komplizierter aus.

Hier geben Frauen mit größerer Wahrscheinlichkeit vor, zu kommen, um Enttäuschungen zu vermeiden, das Selbstwertgefühl ihres Partners zu stärken oder generell dessen Interesse und Erregung aufrechtzuerhalten. Allerdings kann der Druck, dem Partner durch einen vorgespielten Orgasmus gefallen zu wollen, im Laufe einer Beziehung auch abnehmen.

Interessant ist dabei, dass den Forschern zufolge eine schlecht laufende Beziehung nicht automatisch auch mehr falsche Orgasmen bedeutet: „Frauen, die unzufrieden in ihrer Beziehung sind, haben womöglich so wenig in ihre sexuelle und/oder allgemeine Beziehung investiert, dass sie gar nicht erst das Bedürfnis verspürten, vorzutäuschen, sexuell befriedigt zu sein – sei es wegen des eigenen Selbstwertgefühls oder aus Sorge um den Partner.“

Alle der 360 Frauen, die an der Studie mit dem Titel „Motives that Mediate the Associations Between Relationship Satisfaction, Orgasmic Difficulty, and the Frequency of Faking Orgasm“ – erscheinen im Fachjournal „ScienceDirect“ – gaben an, sich in einer laufenden Beziehung zu befinden und ihrem Partner mindestens einmal im Leben einen Orgasmus vorgetäuscht zu haben.

