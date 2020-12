Studie: Cannabis senkt Trauma- & Belastungs-Störungen – Eine neue Studie konnte nachweisen, dass der Langzeitkonsum von Cannabis die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) reduzieren kann. Für die Untersuchung wurden über den Verlauf eines Jahres 150 Personen untersucht, die unter PTBS litten. Dabei zeigten sich die positiven Auswirkungen von Cannabis.

Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Forscher der University auf Pennsylvania, der Johns Hopkins University und der University of Colorado School of Medicine im Magazin „Cannabis and Cannabinoid Research“. Im Verlauf der Untersuchung offenbarte sich, dass solche Patienten, die staatlich autorisiertes Cannabis aus legalen Quellen konsumierten, im Verlauf der Zeit weniger Symptome aufwiesen als abstinente Patienten ohne Cannabis-Konsum.

In der Studie heißt es:

„Teilnehmer, die primär THC-dominantes Cannabis konsumierten, berichteten im Vergleich zu den Kontrollen über eine stärkere Verringerung der Schwere der PTBS-Symptome im Laufe der Zeit. Cannabiskonsumenten zeigten auch eine mehr als zweifache Rate der Remission ihrer PTBS-Diagnose (definiert durch das Nicht-mehr-Erfüllen der Kriterien für eine PTBS-Diagnose auf dem CAPS-5) im Vergleich zu den Kontrollen bei der 1-Jahres-Folgebewertung.“

Die Wissenschaftler zu ihren Ergebnissen: „Diese Studie liefert Beweise dafür, dass die Arten von Cannabis, die in kommerziellen und medizinischen Cannabisabgabestellen erhältlich sind, vielversprechend für eine alternative Behandlung von PTBS sein könnten. Das primäre Ergebnis dieser Studie unterstützt die Theorie, dass Cannabis als potenzielles Präparat für PTBS [in klinischen Studien getestet werden sollte].“

Paul Armentano, stellvertretender Direktor der US-Cannabisberatungsstelle NORML, kommentierte die Ergebnisse: „Kriegsveteranen geben weitaus häufiger als die Allgemeinbevölkerung an, Cannabis zu konsumieren, und viele Veteranen bestätigen, dass Cannabis bei der Selbstbehandlung ihrer PTBS-Symptome wirksam ist. Diese Ergebnisse untermauern ihre Aussagen.“

Quelle: unilad.co.uk