Studie behauptet: Die „Männergrippe“ gibt es nicht – Im Jahr 2017 veröffentlichten wir einen Artikel, den daraufhin bestimmt sehr viele Männer ihren Frauen mit einem triumphierenden „Siehste“ vor die Nase gehalten haben. Darin ging es nämlich um eine Studie, welche der von weiblicher Seite so oft belächelten „Männergrippe“ Echtheit attestierte. Wenn wir Kerle an Krankheiten mit Erkältungssymptomen also mal wieder qualvoll zugrunde gehen, mussten unsere Frauen das unermessliche Leid nun endlich anerkennen.

Eine aktuelle Studie der medizinischen Universität Innsbruck kommt nun jedoch zu einem ganz anderen Schluss.

Darin heißt es: „Ziel der vorliegenden Studie war es, das populäre Konzept der ‚Männergrippe‘ zu bewerten, das eine vermeintlich subjektive Überempfindlichkeit gegenüber Rhinosinusitis bei Männern beschreibt.“

Rhinosinusitis (ARS) bezeichnet die Entzündung einer oder mehrerer Nasennebenhöhlen mit einer Symptomdauer von bis zu 12 Wochen.

Im Rahmen der Studie, derer Ergebnisse im „Journal of Psychosomatic Research“ veröffentlicht wurden, erfasste und analysierte man den Verlauf grippeähnlicher Symptome bei 113 Personen innerhalb der ersten acht Tage nach der Infektion.

Die Gruppe setzte sich zu 56 Prozent aus weiblichen Teilnehmern zusammen, das Durchschnittsalter lag bei 41 Jahren.

Die Probanden sollten zunächst ihr subjektives Empfinden der Krankheit beschreiben, woraufhin ein Arzt eine objektive Beurteilung der Symptome vornahm. Dabei zeigte sich zwar, dass Frauen ihre Symptome ausführlicher darlegten, hinsichtlich der Schwere jedoch keine geschlechtsspezifischen Unterscheide festzustellen waren.

Das bedeutet, dass Frauen genauso schwer an ARS und anderen Infektionskrankheiten erkranken wie Männer.

Einen wesentlichen Unterschied gibt es dann aber doch

Denn wie die Ärzte feststellten, benötigen Männer länger, um sich von grippeähnlichen Erkrankungen zu erholen, während Frauen schneller genesen. Die Wissenschaftler vermuten, dass dies an der Interaktion von Geschlechtshormonen mit dem Immunsystem liegt:

„Es hat sich gezeigt, dass Frauen eine erhöhte Fähigkeit zur Produktion von Antikörpern haben, was die Immunaktivität und damit eine schnellere und effektivere Abwehr von Infektionen fördert. Es hat sich gezeigt, dass die weiblichen Immunfunktionen im Allgemeinen weniger anfällig für belastende Umwelteinflüsse sind und dass sie die männlichen Immunfunktionen bei den meisten Messungen übertreffen.“

Und weiter: „Dies bedeutet, dass es zwar einige Anzeichen dafür gibt, dass sich Männer langsamer von der Krankheit erholen könnten, aber auf der Grundlage unserer Daten müssen wir die weit verbreitete Vorstellung einer männlichen Überempfindlichkeit gegenüber ARS zurückweisen.“

„Wir empfehlen daher, die Hypothese der ‚Männergrippe‘ auf der Grundlage der Daten unserer Studie abzulehnen.“

Da die Geschlechter der untersuchenden Ärzte nicht erfasst worden waren, gibt das Studienteam allerdings mögliche Verzerrungen der Studienergebnisse zu bedenken.

Quellen: tag24.de , sciencedirect.com