Studentin wechselt zu OnlyFans: So reagieren ihr Mann und ihre Familie – Dass man auf OnlyFans ein Vermögen verdienen kann, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Auch Ana Knoxx hat davon gehört und war so angetan von der Idee, selbst im Erotik-Zirkus mitzumischen, dass sie kurzerhand ihr Studium schmiss, um in die Pornobranche zu wechseln. Doch wie erklärt man so etwas dem Partner und der Familie?

Im Falle von Ana scheint das Geständnis überraschend problemlos vonstattengegangen zu sein. Gegenüber dem „Daily Star“ erklärte sie: „Meine Familie unterstützt mich und respektiert voll und ganz, dass dies meine Entscheidung ist. Sie verstehen, dass ich erwachsen bin und mich für einen Job entschieden habe, der mich glücklich macht.“

„Schließlich ist Sex nicht vulgär oder unangemessen, er ist Teil der modernen Welt und eine Form der Kunst.“

Ganz besonders wichtig ist für Ana der Zuspruch ihres Mannes, den sie als wichtigste Person in ihrem Leben entsprechend hoch schätzt: „Mein Partner unterstützt meine Arbeit ebenfalls und wir haben vor kurzem sogar geheiratet. Wir sind ein Team und arbeiten gut zusammen.“

Genau das scheint sich auszuzahlen, denn obwohl Ana mit Blick auf ihre Follower-Zahlen auf Social Media noch nicht zu den ganz Großen im Erwachsenenbusiness zählt, hat sie nach eigenen Angaben auf OnlyFans bereits 83.000 Pfund (rund 97.000 Euro) in nur einem Monat verdient.

„Mein Einkommen ist viel höher, als ich es mir je hätte träumen lassen.“

Kein Wunder also, dass sie nun große Pläne für eine Zukunft in der Erotikbranche schmiedet. Dennoch möchte sie ihre Ausbildung am College eines Tages zu Ende bringen.

Bezüglich der dunklen Seite des Jobs sagt Ana: „In meinem Beruf wird es immer Leute geben, die mich negativ behandeln, aber ich schließe diese Leute einfach aus.“

„Ich bin ein sehr positiver Mensch, der andere positive Menschen anzieht.“

