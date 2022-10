Die Energiekrise bereitet den Menschen nicht nur in Deutschland Sorgen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit nicht hoch ist, so fürchtet man sich vor sogenannten Blackouts, also dem Zusammenbruch des gesamten Stromnetzes. Dies scheint nun auch die EU-Kommission umzutreiben, denn ein möglicher Blackout in mehreren Staaten wäre ein wahrer Katastrophenfall.

Daher laufen nun konkrete Planungen in der EU-Führung, wie man mit massiven Stromausfällen innerhalb der Europäischen Union umgehen soll. Janez Lenarcic, EU-Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, sagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND):

„Es ist gut möglich, dass Katastrophenhilfe auch innerhalb der EU nötig wird.“

Weiter führte er aus: „[…] Wenn nur eine kleine Zahl an Mitgliedsstaaten von einem Zwischenfall wie einem Blackout betroffen ist, können andere EU-Staaten über uns Stromgeneratoren liefern, wie es während Naturkatastrophen geschieht.“

Würden Stromausfälle gleich eine große Zahl an EU-Ländern treffen, so könnte die Kommission auf ihre strategische Reserve zurückgreifen. Laut Janez Lenarcic zählen zu den Reserven unter anderem Löschflugzeuge, Generatoren, Wasserpumpen, Treibstoff sowie Medizin und medizinisches Gerät. Lenarcic: „Schon vor dem Krieg haben wir uns auch gegen chemische, biologische, radiologische und nukleare Notfälle gewappnet.“

Quelle: stern.de