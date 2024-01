Strengere Regeln für E-Zigaretten gefordert: WHO kritisiert Tabakindustrie scharf – Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) übt mit Blick auf E-Zigaretten schwere Kritik an der Tabakindustrie und wirft dieser dabei bewusste Falschinformation und das gezielte Anwerben von Kindern beim Marketing vor. Wie die UN-Behörde erklärte, "finanziert und verbreitet die Branche falsche Beweise, um zu argumentieren, dass diese Produkte Schäden vermindern". In Genf fordert man deshalb nun strenge Regeln für diese Produkte.

Der WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus warnt ausdrücklich: "Kinder werden schon in jungen Jahren für den Konsum von E-Zigaretten angeworben und in eine Falle gelockt."

Während die Unternehmen hinter den E-Zigaretten ihre Produkte stets in Vergleich zu herkömmlichen Zigaretten stellen, um diese dann als gesündere Alternative zu verkaufen, weist die WHO darauf hin, dass auch bei der Benutzung von elektrischen Nikotinverdampfern giftige Substanzen entstehen, die das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen erhöhen und im schlimmsten Falle Krebs auslösen können.

Darüber hinaus können laut der WHO auch beim Dampfen ungeborene Kinder im Mutterleib geschädigt und die geistige Entwicklung von minderjährigen Konsumenten beeinträchtigt werden.

Die Weltgesundheitsorganisation konstatiert, dass E-Zigaretten keine geeignete Alternative darstellen, um den Konsum von Tabak zu reduzieren. Im Gegenteil, erhöhten diese durch ihre Suchtwirkung doch sogar die Wahrscheinlichkeit, erneut zur Zigarette zu greifen.

Von daher sollten die Staaten nun Maßnahmen ergreifen, um die E-Zigarette für Konsumenten weniger attraktiv zu machen – so etwa indem man Geschmacksrichtungen verbiete, den Nikotingehalt reduziere und Steuern auf diese Produkte erhebe.

Quelle: t-online.de