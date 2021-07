Streit eskaliert: Wütender Fußgänger wirft Fahrrad von Brücke – Unsere Spezies war schon immer auf Krawall gebürstet. Aber in schweren Zeiten wie diesen scheinen die Nerven besonders blank zu liegen. Anders ist es wohl nicht zu erklären, dass vermeintlich banale Unstimmigkeiten immer häufiger zu handfesten Auseinandersetzungen ausarten.

Erst kürzlich eskalierte ein Streit zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger in München

Nach Angaben der Polizei seien diese aneinandergeraten, nachdem der 44-jährige Radfahrer den Fußweg der Thalkirchner Brücke in Richtung Tierpark befuhr und von dem 58-jährigen Fußgänger auf sein Fehlverhalten angesprochen wurde.

Dabei kam es zunächst zu Handgreiflichkeiten, bis der Fußgänger schließlich das Rad packte, um es von der Brücke in den Isarkanal zu werfen. Daraufhin entfernte sich der Mann vom Tatort, wurde jedoch vom 44-Jährigen weiterverfolgt.

Derweil hatte ein Passant die Polizei wegen des lautstarken Streits gerufen

In dem Bericht heißt es: „Mehrere Streifen der Münchner Polizei fuhren daraufhin zur Thalkirchner Brücke und konnten in der Nähe die beiden am Streit beteiligten Personen feststellen.“

Während der 44-Jährige bei der körperlichen Auseinandersetzung leicht verletzt wurde, ermittelt die Polizei gegen den Fußgänger nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Das mehrere hundert Euro teure Fahrrad blieb bislang verschollen.

Quelle: spiegel.de