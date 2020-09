Streit eskaliert: Bauer trifft auf radikale Vegetarierin – Hach Kinners, wat schön isses doch auf’m Land. Sollen sich die ganzen Hipster in den Städten doch in angesagten Bars und Szenevierteln gegenseitig zu ihren wohlfrisierten Bärten gratulieren. Dafür hat man auf dem Dorf so viel Platz, dass man sogar die Ellenbogen ausfahren kann, ohne jemanden damit zu treffen. Oder etwas doch nicht?

Nimmt man das folgende Video als Beispiel, ist es mit dem sprichwörtlichen „Ruhe und Frieden auf dem Lande“ wohl auch nicht mehr so weit her, wie man eigentlich annehmen sollte.

Ein Bauer aus dem Landkreis Cuxhaven filmte mit seinem Smartphone vom Traktor aus nämlich eine recht unangenehme Begegnung mit einer Vegetarierin, die gelinde ausgedrückt recht radikale Ansichten vertritt, was die moderne Agrarwirtschaft betrifft.

Woran sich das Ganze genau entzündet hat, bleibt uns das Video leider schuldig und so steigen wir mitten ein, in das lokale Sinnbild einer hitzigen Debatte um Landwirtschaft und Tierhaltung, die im größeren Rahmen ja schon seit längerem geführt wird.

Nun wollen wir im Sinne unseres journalistischen Auftrags beileibe keine Stellung beziehen, aber mal ganz unter uns: Als Nachbarin würden wir diese Dame weiß Gott nicht haben wollen. Meine Güte …