Stiefvater vergeht sich an Tochter

Stiefvater vergeht sich an Tochter: Mutter übt blutige Rache – In der nordvietnamesischen Provinz Son la wurde eine Frau misstrauisch, nachdem sich ihre Tochter wiederholt über das Verhalten ihres Stiefvaters beschwert hatte. Also besorgte die 36-Jährige eine kleine Webcam und stellte diese neben dem Bett des Mädchens auf – kurz darauf übte sie blutige Rache.

Tatsächlich dokumentierte die Spionagekamera – wie das Nachrichtenportal „tuoi tre news“ zitiert – „ungewöhnliche“ Handlungen von Nguyen Van H. gegenüber seiner 15-jährigen Stieftochter.

Der Polizei sollte Ha Thi N, die Mutter des Mädchens, später erzählen, dass sie daraufhin von kalter Wut gepackt loszog, um ein großes Messer zu kaufen. Sie wartete, bis ihr Mann eingeschlafen war, und schnitt ihm dann seinen Penis und seinen Hoden ab.

Die abgetrennten Genitalien warf sie verächtlich fort und stellte sich dann der örtlichen Polizei.

Wie es heißt, sei der 29-Jährige sofort zur Notfallbehandlung in das Allgemeine Krankenhaus der Provinz Son La eingeliefert. Doch da N. so nahe am Oberkörper geschnitten hatte, war der Penis nicht mehr zu retten.

Laut dem „Daily Star“ erklärte der Mediziner Dr. Dinh Khac Truong: „Die Operation war für den Arzt sehr schwierig, da die Wunde vollständig aufgeschnitten und die Haut entfernt war, was die Formgebung erschwerte.“

Der Mann erlitt zwar eine komplexe Verletzung, sei aber außer Lebensgefahr.

Jetzt untersuchen die örtlichen Polizeibehörden das Filmmaterial, wegen dem die Frau zum Messer griff.

Quellen: tuoitrenews.vn , dailystar.co.uk , tag24.de