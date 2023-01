Grünen sagt Alkohol & Tabak den Kampf an

Steuern rauf, Verfügbarkeit runter: Grünen-Abgeordnete sagt Alkohol und Tabak den Kampf an – In ihrer Funktion als Geschäftsführerin in der Suchtkrankenhilfe möchte die Grünen-Abgeordnete Linda Heitmann einen deutlich strengeren Umgang mit Alkohol und Tabak durchsetzen. Geht es nach ihr, soll die Verfügbarkeit dieser Form von legalen Drogen drastisch eingeschränkt werden. Die FDP ist von dem Vorhaben allerdings nicht begeistert.

Hinsichtlich ihrer Drogen-Politik steht bei der Ampel-Koalition derzeit so einiges auf dem Zettel. Während auf der einen Seite die Legalisierung von Cannabis vorangetrieben werden soll, möchte man auf der anderen Seite einen kritischeren Blick auf aktuell frei erwerbbare Gesellschaftsdrogen werfen.

Der Koalitionsvertrag beinhaltet in seiner aktuellen Form bereits die Vereinbarung für verschärfte Regelungen im Hinblick auf Alkohol und Tabak für Marketing und Sponsoring.

SPD-Mann Burkhard Blienert, Sucht- und Drogenbeauftragter der Bundesregierung, erklärt: „Werbung für Bier und andere alkoholische Getränke hat, wie ich finde, zumindest mal zur Primetime weder im Fernsehen noch im Radio oder Internet etwas zu suchen. Und auch die Bierwerbung auf der Stadionbande und der Logowand im Hintergrund ist so nicht in Ordnung. Denn Sport und Bier gehören einfach nicht zusammen.“

Der Grünen-Politikerin Heitmann geht das aber nicht weit genug.

Sie fordert laut „Welt“ ein „generelles Umdenken in Bezug auf legale Drogen, um zu einem verantwortungsvolleren Umgang mit diesen Substanzen zu kommen“. Konkret geht es ihr darum, der ständigen Verfügbarkeit von Alkohol und Tabak einen Riegel vorzuschieben.

„Wir müssen Verfügbarkeit und ‚Coolnessfaktor‘ der Suchtmittel verändern. Gerade in Bezug auf Alkohol gibt es hier bislang kaum Einschränkungen, sondern es gilt fast uneingeschränkt das Gesetz des freien Marktes – mit leichter Verfügbarkeit an vielen Verkaufsstellen, moderater Preisgestaltung vieler Produkte sowie kaum Regeln für Werbung und Marketing“, so Heitmann.

„Zudem müssen wir auch diskutieren, ob Zigaretten und E-Zigaretten einfach über Automaten, in Supermärkten und Tankstellen rund um die Uhr verfügbar sein müssen.“

Über einen höheren Preis möchte sie darüber hinaus auch die Hemmschwelle für den Kauf legaler Drogen erhöhen: „Deswegen halte ich steuerliche Erhöhungen für Alkoholika grundsätzlich für sinnvoll.“

Heitmanns harter Kurs stößt aber nicht bei allen Bündnispartnern auf Gegenliebe. So argumentiert die FDP, dass beispielsweise in Italien und Spanien die Steuern für derartige Produkte niedriger seien und es dort dennoch zu weit weniger Alkohol-Exzessen käme.

„Eine höhere Besteuerung von alkoholischen Getränken ist also nicht zwangsläufig zielführend“, zitiert „Welt“ Kristine Lütke, sucht- und drogenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion.

Quelle: focus.de