Gleich drei Meteorschauer stehen an

Sternschnuppen im Oktober: Gleich drei Meteorschauer stehen an – Nachdem es im Laufe des Jahres von einem Supermond bis zu einer partiellen Sonnenfinsternis bereits so einiges am Himmel zu sehen gab, legt der Oktober mit gleich drei weiteren Sternschnuppenschauern nach: den Draconiden, den Orioniden und den Tauriden.

Die Draconiden entstammen dem Sternbild des Drachen, welchem sie auch ihren Namen verdanken, und sind von vergleichsweise kurzer Dauer:

Laut „wetter.de“ beginnt der Meteorschauer aus Bruchstücken des Kometen „21P/Giacobini-Zinner“ am 4. Oktober, bis er dann am 8. Oktober seinen Höhepunkt erreicht, nur um am 10. Oktober auch schon wieder zu verschwinden.

Die Orioniden erreichen uns bereits am 2. Oktober.

Dieser Meteorregen wurde nach dem Sternbild Orion benannt, erreicht seinen Höhepunkt am 21. Oktober und dauert bis zum 07. November. Zwar sind die Kometenteile des Halleyschen Kometen „1P/Halley“ kleiner als jene der Draconiden, können aber dennoch beobachtet werden.

Dritte im Bunde sind die Tauriden, deren Name sich vom Sternbild des Stiers ableitet.

Man unterscheidet zwischen den südlichen und den nördlichen Tauriden. Erstere sind zwischen dem 10. September und dem 20. November zu sehen – das Maximum ist am 10. Oktober erreicht. Die nördlichen Tauriden ziehen am 20. Oktober nach und dauern sogar bis zum 10. Dezember – Höhepunkt ist hier der 12. November.

Das üblicherweise eher triste Herbstwetter könnte Sternguckern natürlich einen Strich durch die Rechnung machen. Aktuelle Prognosen sagen jedoch einen spätsommerlichen Oktober voraus. Die Chancen für wolkenlose Nächte stehen also recht gut.

Quellen: echo24.de , wetter.de