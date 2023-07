Sternchen und Sprachpause: So denken die Deutschen über das Gendern – In Zeiten des Ukraine-Krieges, der Inflation und klebender Klimaaktivisten ist das Thema Gendern zwar etwas in den Hintergrund gerückt, dort wird es aber nach wie vor äußerst kontrovers debattiert. Eine Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL und n-tv hat sich nun ein aktuelles Meinungsbild dazu eingeholt, wie Deutschland inzwischen zum Gendern steht – und so viel sei bereits verraten: das Ergebnis ist eindeutig.

Laut RTL/ntv-Trendbarometer stören sich mit einer klaren Mehrheit von 73 Prozent fast drei Viertel aller Deutschen an der Verwendung von „Genderzeichen“, die in Schriftform durch Sternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt und ausgesprochen durch eine Pause verdeutlich wird, wenn etwa anstelle von Bürgerinnen und Bürgern von „Bürger*innen“ die Rede ist.

Gerade einmal 22 Prozent befürworten diese Methoden der geschlechtsneutralen Ansprache.

Die Ablehnung zieht sich unabhängig vom Bildungsabschluss durch das gesamten Land, wobei jünger Menschen etwas weniger kritisch sind, als ältere. Auch die politischen Lager sind sich fast alle einig, lediglich bei den Grünen findet das Gendern eine mehrheitliche Zustimmung von 58 Prozent.

Frauen zeigen sich dem Thema gegenüber etwas offener (70 Prozent dagegen, 26 Prozent dafür) als die Männer (77 zu 18 Prozent).

Pläne, wie etwa aus Niedersachsen, die Verwendung einer geschlechtsneutralen Sprache in geschriebenen Texten der öffentlichen Verwaltung verpflichtend zu machen, werden gleichermaßen deutlich abgestraft: 75 Prozent der Bundesbürger sind dagegen, 22 Prozent dafür.

Auch hier findet sich lediglich unter den Anhängern der Grünen abermals eine Mehrheit von 58 Prozent für die verpflichtende Verwendung der Gender-Sprache in Verwaltungstexten.

Quelle: stern.de