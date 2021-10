Steigende Kosten: Preise für Gas, Öl und Strom auf Rekordniveau – Nicht nur Autofahrer blicken bei stetig steigenden Spritpreisen weiterhin mit gemischten Gefühlen auf die Zapfsäule, auch daheim muss man sich für den kommenden Winter auf höhere Kosten für Gas, Öl, Strom einstellen. Die Preise in Deutschland schnellen auf Rekordniveau.

So liegt der Ölpreis mittlerweile auf einem Sieben-Jahres-Hoch und ist seit Januar 2021 um ganze 50 Prozent gestiegen. Dafür verantwortlich ist vor allem die Exportpolitik der Förderstaaten. Auch der Gaspreis schießt in die Höhe. An den Handelspunkten in den Niederlanden sind fast täglich neue Rekordpegel zu verzeichnen.

4063 Euro nur für die Energiekosten

So stieg der Gaspreis nun innerhalb einer Woche um 29 Prozent. Im Vergleich zum März dieses Jahres schoss der Betrag um schwindelerregende 700 Prozent nach oben. Als wäre das noch nicht genug, ist Strom so teuer wie nie zuvor. So zahlten die Stromanbieter für die Megawattstunde Grundlaststrom, die sie für das kommende Jahr einkaufen, im September 100 Euro mehr.

2020 waren es noch 40 Euro. Dies bedeutet wiederum eine Mehrbelastung pro Haushalt um 69 Euro im Jahr. Durch die erhöhten Preise für Gas, Öl und Strom müssen die Verbraucher wesentlich tiefer in die Tasche greifen. Das Vergleichsportal „Verivox“ errechnete, dass ein Durchschnittshaushalt nach den aktuellen Preisständen in diesem Jahr ganze 4063 Euro nur für die Energiekosten zahlt – also Heizung, Strom und Sprit.

Im Vergleich zu 2020 waren es noch 3411 Euro im Jahr. Dies bedeutet im Schnitt ganze 652 Euro, die man mehr bezahlen muss – ein Anstieg von 19 Prozent.