Experten-Rat: Porno-Star verrät, worauf es im Bett ankommt – Angela White gehört mit rund 932 Millionen Aufrufen auf Pornhub und ganze 95 Auszeichnungen für ihre Darbietungen zweifelsohne zu den wohl erfolgreichsten Pornodarstellerinnen Australiens. Als Frau vom Fach kennt sie sich entsprechend gut mit Sex aus, weshalb wir natürlich hellhörig werden, wenn Angela verrät, auf was es im Bett ankommt.

Nun werden einige ewig Pubertierende im Geiste sicherlich bereits ihren Penis schwingen, doch der spielt der 37-Jährigen zufolge nur die zweite Geige – wenn überhaupt.

In einem Interview mit „DMARGE“ verriet Angela: „Guter Sex beginnt mit Kommunikation!“

„Man muss in der Lage sein, seinem Partner klar mitzuteilen, was man will, und beim Sex Fragen zu stellen. Also 'magst du das, fühlt sich das gut an, soll ich schneller, soll ich sanfter vorgehen?‘ Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man seinem Partner gegenüber wirklich präsent ist und ihm zuhört.“

Der Porno-Star betont: „Ich denke, zu viele Männer konzentrieren sich auf die Größe ihres Penis und nicht auf die Person, die vor ihnen steht.“

Doch ab wann wird aus Gerede „zu viel Gerede“? Angela: „Ich denke, jeder wird anders entscheiden, was zu viel und was das richtige Maß an Gespräch ist, aber auch hier kommt es auf die Kommunikation an.“

Angela verdingt sich bereits seit ihrem 18. Lebensjahr in der Industrie und wird seither nicht müde, über einige der großen Mythen aufzuklären, welche die Pornoindustrie umranken. So thematisierte sie bereits die Probleme, die Frauen ihres Berufes haben, und erklärte in diesem Zusammenhang:

„Wenn ein Mann in einen Porno einsteigt und Sex mit einem Haufen Frauen hat, wird er als Champion angesehen. Er wird gefeiert, aber eine Frau wird als Schlampe beschimpft. Dieser Mythos an sich sagt viel über unsere Gesellschaft und Kultur aus und darüber, wie wir Frauen in Bezug auf Sex sehen.“

Und weiter: „Frauen werden immer noch als Schlampen beschimpft, weil sie ihre Sexualität auf ihre eigene Art und Weise ausdrücken, aber mit der Explosion von OnlyFans habe ich das Gefühl, dass die Unterhaltung für Erwachsene ein wenig normaler geworden ist.“

Angela betreibt selbst neben ihrer Dreharbeiten für Brazzers einen sehr erfolgreichen OnlyFans-Account.

Im Andrew Bucklows Podcast „I've Got News For You“ verriet sie kürzlich mit Blick auf die Bezahl-Plattform: „Die Zahlen, die in den Medien kursieren, sind real und ich gehöre zu den oberen 0,01 Prozent. Ich verdiene also sehr gut.“

Angela hebt dabei besonders den direkten Zugang zu ihren Fans hervor, die auf OnlyFans Wünsche für personalisierte Inhalte äußern können: „Fußfetisch-Sachen sind sehr beliebt. Ich habe auch eine große Gemeinschaft von Goonern.“

„Gooner lieben es, sich selbst zu erregen – und zwar nicht nur wie beim normalen Erregen, bei dem man sich bis an den Rand des Orgasmus bringt und sich dann für vielleicht 30 Minuten oder eine Stunde zurückzieht. Gooner erregen sich tagelang, wochenlang, monatelang ohne Ende. Sie sind wie besessen von mir, und es macht mir wirklich Spaß, Inhalte für sie zu erstellen, weil sie so begeistert davon sind. Sie sind sehr lustig.“

