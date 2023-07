Stadtsparkasse: Verbraucherschützer warnen vor neuen Konto-Modellen – Mit der Einführung neuer Modelle für die dort geführten privaten Girokonten erntet die Stadtsparkasse München aktuell viel Kritik. Mit dem Argument, sich an aktuellen Kundenwünschen zu orientieren, werden bei dem neuen mehrstufigen Modell nämlich diverse Zusatzkosten fällig, die ein auf den ersten Blick attraktiv erscheinendes Angebot immens verteuern können.

Neukunden werden künftig direkt mit dem neuen Modell begrüßt, Bestandskunden haben bis Oktober Zeit, den neuen Konditionen zuzustimmen.

Die Stadtsparkasse nennt es ein Baukastensystem, welches ganz unten das Basis-Konto „München Giro“ beinhaltet, welches eine schlanke Grundgebühr von 2,95 Euro im Monat kostet. Dazu summieren sich allerdings noch diverse Nebenkosten für einzelne Serviceangebote, wie etwa Überweisungen.

Ein Euro Gebühr wird im Basis-Konto für jede Geldtransaktion am Terminal fällig. Jede Bargeldauszahlung am Automaten kommt dem Kunden zusätzlich mit 0,49 Euro zu stehen, ebenso jeder einzelne Buchungsposten, also etwa Gutschriften, Lastschriften und Kartenzahlungen. Kontoauszüge am Drucker kosten außerdem 0,50 Euro – einer ist pro Monat kostenlos.

Weiter geht es mit dem Kompakt-Konto für 4,95 Euro im Monat und dem Extra-Konto für 9,95.

Bei ersterem sind 20 Buchungsposten pro Monat inklusive, beim zweiten 50. Sind diese aufgebraucht, kostet jeder weitere 0,35 Euro pro Stück. Für Überweisungen am Terminal wird auch hier jeweils ein Euro fällig, mit den Kontoauszügen verhält es sich wie beim Basis-Modell. Überweisungen kosten 0,35 Euro. Lediglich beim Premium-Modell für 11,95 Euro erhält man eine Banken-Flatrate und alle Leistungen kostenlos.

Während Verbraucherschützer wegen der neuen Modelle auf die Barrikaden gehen, betont die Bank, dass deren Kunden ihre Konten unterschiedlich intensiv nutzen: „Innerhalb dieser Bandbreite gibt es verschiedene Varianten, die unsere drei neuen Kontomodelle abbilden werden.“

Sascha Straub, seines Zeichens Referatsleiter Finanzdienstleistungen bei der Verbraucherzentrale Bayern, erklärte gegenüber „BR24“ hingegen: „Da muss man tatsächlich eine Mühe auf sich nehmen, um zu prüfen, ob sich das überhaupt noch lohnt, bei der Stadtsparkasse zu bleiben.“

Ihm zufolge sei es wichtig, dass Kunden sich nicht alles bieten lassen, wenn man nicht wolle, dass andere Sparkassen dem Münchener Vorbild nacheifern, träfe das neue Modell der Stadtsparkasse München doch vor allem diejenigen, die ohnehin „nicht so viel Geld haben“. Horst Biallo, Finanzexperte und Gründer des gleichnamigen Verbraucherportals, wird noch deutlicher:

„Betroffenen rate ich dringend, die Bank zu wechseln!“

Er selbst habe noch nie eine derartige Bepreisung einzelner Posten bei einer anderen Bank gesehen. Es gebe für Kunden von daher „deutlich bessere Alternativen mit weltweit kostenloser Bargeldversorgung“. Wer dennoch bei der Stadtsparkasse München blieben möchte, dem rät Biallo zum Premium-Konto. Der hohen Grundgebühr zu Trotz, käme dies den meisten Kunden in der Summe der einzelnen Posten am Ende günstiger zu stehen.