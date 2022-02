Spreng-Aktion an A45 im Video: Autobahnbrücke Rinsdorf mit Erfolg abgerissen – Nun steht sie nicht mehr, die Autobahnbrücke Rinsdorf der A45. Sie ist die höchste Brücke, die je in Deutschland gesprengt wurde und hatte mit 55 Jahren ein hohes Alter erreicht. Nun musste die Brücke aus dem Jahr 1967 weichen – punktgenau wurde das Stück Infrastruktur präzisionsgesprengt.

Laut Angaben der Autobahn GmbH des Bundes wurde noch nie zuvor eine so hohe Brücke in der deutschen Geschichte durch Sprengstoff zu Fall gebracht: 120 Kilogramm kamen zum Einsatz, um die 70 Meter hohe Brücke auf 500 Metern Länge einzureißen. Um 11:00 Uhr war es am 6. Februar soweit: An der Talbrücke im Siegerland in Nordrhein-Westfalen nahe der hessischen Grenze gab Sprengmeister Michel Schneider das Signal für die Zündung.

16 Pfeiler knickten präzise berechnet ein.

1850 Bohrlöcher waren zuvor mit dem Sprengstoff versehen worden, die Autobahnbrücke Rinsdorf legte sich mitsamt ihrer Fahrbahndecke sauber und ohne Komplikationen zu Boden. Dabei kam es auf äußerste Präzision an: Im Dezember 2021 wurde ein neues Brückenteilstück bereits für das Befahren freigegeben – es durfte keinen Schaden aufgrund von fallenden Trümmern nehmen. Laut einem Bericht von „Tagesschau.de“ fanden sich viele Schaulustige ein, um dem Ereignis beizuwohnen.

Die Sprengung ist Teil des Ausbaus der „Sauerlandlinie“ – es ist eines der größten Bauprojekte an nordrhein-westfälischen Autobahnen. 60 Talbrücken existieren in dem Bereich, sie alle sollen altersbedingt allmählich erneuert werden. Zehn von ihnen befinden sich bereits im Bau oder es wird noch 2022 mit der Konstruktion begonnen. Dem Bericht zufolge sorgt die marode Talbrücke Rahmede (A45) dabei für gravierende Probleme. Anfang Dezember wurde die Brücke bei Lüdenscheid auf der bedeutsamen Nord-Süd-Verkehrsachse gesperrt.

In den kommenden Jahren soll sie neu errichtet werden.

Quelle: tagesschau.de