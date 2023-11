So werdet ihr muffigen Schweißgeruch los

Sportklamotten richtig waschen: So werdet ihr muffigen Schweißgeruch los – Wer viel Sport treibt, kennt sicherlich das Problem, dass seine Kleidung selbst nach dem Waschen immer noch muffig riecht – insbesondere moderne Sportklamotten, die mit atmungsaktiven und wasserabweisenden Hightech-Materialien aufwarten. Aber wie kommt es dazu, und vor allem: Was kann man dagegen tun?

„Ein muffiger Geruch bei frisch gewaschenen Textilien weist oft darauf hin, dass darin noch Bakterien aktiv sind“, zitiert „welt.de“ Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege und Waschmittel (IKW). „Bakterien brauchen Feuchtigkeit und Nahrung, zum Beispiel Hautschuppen, um sich zu vermehren.“

Normalerweise sollte ausreichend Waschmittel im Kampf gegen den Bakterien-Muff helfen. Riechen die Klamotten aber auch weiterhin unangenehm, sollte man die Dosierung hinsichtlich der Empfehlungen des Herstellers prüfen, die auf der Verpackung angegeben sind.

Zu übereifrig sollte man das Waschmittel aber auch nicht in die Maschine schütten, da die Produzenten von Sportkleidung wiederum darauf hinweisen, dass zu viel der Funktionalität von moderner Sportkleidung abträglich ist.

Von daher gilt es, stets die Pflegehinweise zu beachten, die auf den Etiketten angegeben werden, und denen man etwa die richtige Waschtemperatur entnehmen kann.

Befindet sich unter dem dabei gezeigten Waschbottich-Piktogramm ein Strich, bedeutet das übrigens, dass ein Pflegeleicht-Programm zu wählen ist, und die Maschine nur zur Hälfte beladen werden sollte.

Glassl rät außerdem noch dazu, die Kleidung nach der Wäsche rasch zu trocknen, um den übrig gebliebenen Bakterien die Feuchtigkeit zu entziehen. Ihm zufolge sei ferner eine Vorwäsche oder gar ein extra Spülgang hilfreich, manchmal helfe aber auch mehr Wasser im Waschgang.

Claudia Oberascher von der HEA, einer Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung, ergänzt, dass ein Weichspüler für Hightech-Textilien ein absolutes Tabu ist, da dieser sich um die Fasern legt und dabei die Wasserdurchlässigkeit der Stoffe reduziert.

Von daher rät auch Sporthändler Decathlon davon ab und empfiehlt, empfindliche synthetische Fasern wie Lycra, Polyester oder Elastan mit Feinwaschmittel bei maximal 30 Grad zu reinigen. Die Hersteller Odlo und Vaude geben darüber hinaus den Tipp, die Kleidung vor der Wäsche auf links zu drehen, damit die Farben und Drucke länger erhalten bleiben.

Auch sollte moderne Sportkleidung weder in den Trockner, noch sollte man sie bügeln.

Oberascher erklärt in diesem Zusammenhang, dass man Kleidung, die man auf der Leine trocknet, am besten in den Schatten hängen sollte. Setzt man Sportkleidung nämlich der prallen Sonne aus, könnte dies den Elastan-Fasern auf Dauer schädigen.

Will man seine Kleidung nach dem Sport waschen, sollte man sie außerdem vorher einmal trocknen: „Meistens kommt nach der Sporteinheit alles in die Tasche. Sobald man zu Hause ist, sollte man die Tasche wieder öffnen und die Sportkleidung ausbreiten, sodass sie wirklich gut durchtrocknen kann.“

Ansonsten ist muffiger Geruch vorprogrammiert.

Quelle: welt.de