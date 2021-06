Spektakulär überarbeitet: Rundgang durch Berlin des Jahres 1910 – „They Shall Not Grow Old“ – Der Titel eines wegweisenden Filmes aus der Feder von Regisseur Peter Jackson. Jackson und sein Team hatten in liebevoller Kleinarbeit unzählige Archivaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg aufgespürt und dann in einem aufsehenerregenden Verfahren mithilfe maschinellen Lernens und künstlicher Intelligenz koloriert und vertont.

Seitdem versuchen sich auch andere Könner an Archivbildern – so wie hier

Nicht erst seit Jacksons Schmiede für Spezialeffekte, WETA, das Prozedere demonstrierte, mit dem solche Archivaufnahmen für moderne Sehgewohnheiten neu berechnet werden können – etwa ohne die typischen abgehackten Bewegungen früher Filmaufnahmen – finden sich auf YouTube fantastische Arbeiten von begeisterten Amateuren:

Etwa Rundfahrten durch den New Yorker Hafen oder Fahrten mit der Wuppertaler Schwebebahn zur Jahrhundertwende

Das Material aus dem Video unter diesem Text stammt vom Kanal „Rick88888888“, der auf solche Neukolorierungen seltener und nach Meinung des Verfassers wunderschöner historischer Dokumente spezialisiert ist.

Dieses Mal führt uns der Kanalbetreiber nach Berlin:

Mehr als 110 Jahre zurück in die Vergangenheit, es geht zu einer Rundfahrt ins Jahr 1910. Dabei wurde das alte Bildmaterial mithilfe der speziellen Software der besagten Geschwindigkeitskorrektur unterzogen, Bewegungen der Kamera wurden stabilisiert, alles wurde restauriert und koloriert.

Zudem konnte die Auflösung auf Full HD erhöht werden

Das Resultat zeigt die deutsche Metropole vor zwei Weltkriegen in ihrer ganzen Pracht – angefangen von einer Fahrt über die Friedrichstraße bis hin zur Leipziger Straße, das Kaiser-Wilhelm-I-Denkmal, die Siegessäule und einen barocken Brunnen, bevor es aufs Wasser geht.