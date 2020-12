Spektakel am Himmel

Spektakel am Himmel: Jupiter und Saturn bilden seltene Planetenkonstellation – Weltall-Fans und Hobby-Astronomen können sich auf ein ganz besonderes Phänomen am Sternenhimmel freuen. Denn es kommt vor Weihnachten zu einer überaus seltenen Planetenkonstellation, die man mit bloßem Auge auch von der Erde aus beobachten kann. Zur Sonnenwende am 20/21. Dezember 2020 begegnen sich von der Erde aus gesehen die Planeten Jupiter und Saturn.

Dabei kommen sich die beiden Himmelskörper so nahe wie seit rund knapp 800 Jahren nicht mehr. Generell ist alle 20 Jahre diese sogenannte „Große Konjunktion“ zu beobachten. Doch so nah wie jetzt waren sich Jupiter und Saturn das letzte Mal im Jahr 1226. Auf dem Höhepunkt dieses beeindruckenden Phänomens sind beide Planeten nur ein Zehntelgrad, oder anders gesagt ein Fünftel des Monddurchmessers, voneinander entfernt.

Wer aktuell in den Nachthimmel schaut, kann die Annäherung von Jupiter und Saturn bereits sehen – und sie werden sich nun Nacht um Nacht weiter näherkommen. Am Ende holt dann Jupiter den Saturn im Sternbild Steinbock ein und es kommt zur besagten „großen Konjunktion“. Am Himmel ist diese seltene Planetenkonstellation dann als heller Doppelstern zu sehen.

Allerdings nur für kurze Zeit für rund eine Stunde nach Sonnenuntergang. Merken solltet ihr auch den 17. Dezember 2020 gegen 18 Uhr, wenn sich zu den beiden Planeten die schmale Sichel des zunehmenden Mondes gesellt, was am Himmel ein spektakuläres Bild ergibt.

Wer gutes Equipment besitzt, kann durch ein Teleskop sowohl beide Planeten als auch einige Monde der beiden Himmelskörper sehen. Am 20/21. Dezember werden aber auch alle ohne das passende Equipment das Planeten-Rendezvous mit bloßem Auge sehen können, gute Sicht natürlich vorausgesetzt.

Ein wahrhaft himmlisches Schauspiel zwischen Jupiter und Saturn, das sich erst wieder am 15. März 2080 ereignen wird.

Quelle: futurezone.at