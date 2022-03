Speiseölkrise: Strenge Rationierung beim Discounter – Aufgrund eines ganzen Knotens an globalen Problemen herrscht aktuell ein Mangel an Sonnenblumen- und Rapsöl. Die Engpässe haben unlängst zu leeren Regalen in den Supermärkten geführt, vor allem im Bereich der günstigen Produkte.

Die Lage ist so angespannt, dass mancherorts bereits streng rationiert wird.

Das Dilemma hat sich schon im letzten Jahr abgezeichnet. So erklärte ein Sprecher von Edeka gegenüber „t-online“, dass es bereits 2021 Probleme gab: „Seit dem vergangenen Jahr kann es zu temporären Produktengpässen von Speiseöl in den Lieferketten kommen.“

Der Krieg in der Ukraine hat die Situation verschärft, so dass man sich bei Aldi Süd zunächst gezwungen sah, die Abgabe der Eigenmarke Bellasan auf vier Flaschen pro Kunde zu begrenzen.

Mittlerweile wurde die Menge sogar noch weiter reduziert. Einem Bericht des „Focus“ zufolge erklärte eine Verkäuferin, dass man keine Lieferungen mehr bekäme:

„Es ist jetzt so rationiert, dass nur noch zwei Liter Öl pro Haushalt verkauft werden dürfen.“

Wie ein Industrievertreter der „Lebensmittelzeitung“ verriet, sei die aktuelle Lage einer „Verkettung von ungünstigen Faktoren“ geschuldet: Zunächst wären schlechte Ernten zu nennen, die allgemeinen Folgen der Pandemie und gestiegene Herstellungskosten. Hinzukommt, dass zwei der großen Hersteller im vergangenen Jahr aus dem Geschäft mit abgefülltem Speiseöl ausgestiegen sind.

Experten ergänzen den Problemkatalog außerdem um die gesunkene Rentabilität der Branche und um Verzögerungen in der Logistik.

Und dann wäre da natürlich auch noch der Krieg. Immerhin ist Russland global gesehen der größte Weizenexporteur, die Ukraine der drittgrößte.

Viele Menschen haben nun begonnen, Speiseöl zu horten, was das Problem nur noch weiter befeuert und die Preise zusätzlich in die Höhe treibt, so dass 1,80 Euro pro Liter dieser Tage schon als günstig gelten. Zwar sei die Versorgungssicherheit hierzulande nicht in Gefahr, doch wo die Reise der Preise hingeht, können selbst Experten aktuell nur orakeln.

