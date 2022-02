Sparkassen-Kunden betroffen: Neue Phishing-Masche im Umlauf – Sparkassen-Kunden sollten dieser Tage besonders aufmerksam sein. Laut der Verbraucherzentrale mehren sich derzeit wieder die Phishing-Angriffe, wobei sich die Betrüger einer ganz besonders perfiden Masche bedienen.

Die Verbraucherzentrale warnt, dass über Mails versucht wird, die Daten der Kunden abzugreifen.

Diese erhalten eine Aufforderung, zwecks einer vermeintlichen Aktualisierung des Online-Bankings ihre Daten zu bestätigen. Im Zuge dessen ist auch die Rede von neuen Funktionen, über die ein Kundenberater Auskunft geben könne.

Zur Bestätigung der Aktualisierung – die angeblich unabdingbar ist, möchte man sein Online-Konto weiter nutzen – bedarf es lediglich eines Klicks auf einen angefügten Link. Dieser leitet den Kunden dann zu einem Formular weiter, auf welchem man seine Daten eingeben soll.

In der Mitteilung der Verbraucherzentrale heißt es: „Die Mail wirkt auf den ersten Blick zwar täuschend echt, aber der Inhalt ist der einer typischen Phishing-Mail und auch die indirekte Anrede und der Verweis auf den Link in der Mail enttarnen den Betrugsversuch.“

Letzten Endes landen die Daten bei den Betrügern, die dadurch Zugriff auf das betreffende Konto erhalten.

Wenn ihr eine solche Mail bekommt, schiebt sie also direkt in den Spam-Ordner, um euer Mail-Programm für Phishing-Versuche zu sensibilisieren. Solltet ihr das Formular bereits ausgefüllt haben, wendet euch schnellstmöglich an die Sparkasse, um eure Zugangsdaten zu ändern.

Quellen: chip.de , verbraucherzentrale.de