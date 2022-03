Neue Funktion am Geldautomaten

Sparkasse: Neue Funktion am Geldautomaten – Die Sparkasse gibt sich in technischer Hinsicht zeitgemäß und hat es Kunden dazu bereits möglich gemacht, an ausgewählten Automaten kontaktlos Geld mit der Girocard abzuheben. Doch damit nicht genug: Ab sofort reicht dazu auch einfach das Smartphone aus.

Laut der Seite „Caschys Blog“ können Kunden künftig über die Android App „Mobiles Bezahlen“ Geld auch mit einer digitalen Girocard an Automaten mit NFC-Funktion kontaktlos abheben – auf dem iPhone kommt die Apple Wallet zum Einsatz.

Dazu muss man lediglich sein Smartphone entsperren, die jeweilige App starten und das Gerät an die markierte Stelle am Automaten halten. Der Geldautomat greift dann auf die digitale Karte im Smartphone zu und schaltet die Funktion „Geld abheben“ auf dem Automaten frei. Im Prinzip ersetzt dieser Vorgang also das physische Einstecken der Karte.

So ganz kontaktlos geht es dann aber doch nicht zu, da nach wie vor die Eingabe des PIN-Codes der Karte nötig ist.

Dennoch dürfte die neue Funktion für all jene eine willkommene Angelegenheit sein, die es bevorzugen, ohne dicken Geldbeutel in der Tasche shoppen zu gehen, und Kunden der Volks- und Raiffeisenbanken neidisch zur Konkurrenz schielen lassen.

Dort hatte man nämlich erst vor wenigen Wochen eine ähnliche, wenn auch deutlich umständlichere Funktion, um mit dem Smartphone Geld abzuheben, wieder eingestellt.

Quellen: stadt-bremerhaven.de/ , chip.de