Sparkasse: Kündigung des Kontos wegen Negativzinsen – Kunden, die ein Bankkonto bei der Sparkasse haben, müssen sich nun warm anziehen. Zumindest wenn von ihnen ein sogenanntes „Verwahrentgelt“ verlangt wird. Diese Negativzinsen werden veranschlagt, wenn Kunden eine Summe von 50.000 Euro und mehr auf dem Konto haben.

Doch viele der Sparer wollen eben diese Minuszinsen nicht zahlen, weshalb die Sparkasse nun zu drastischen Mitteln greift. Laut „Ruhr24“ sperrt die Sparkasse nun alle Konten, bei denen die Kunden sich weigern, die anfallenden Negativzinsen zu zahlen. Bereits im letzten Jahr wurde bekannt, dass beispielsweise die Sparkasse Düsseldorf schon Dutzende Konten deshalb gekündigt hatte.

Auch andere Banken gehen diesen Schritt

Nach Informationen vom „Handelsblatt“ soll auch die Sparkasse Dortmund schon erste Kündigungen ausgesprochen haben. Laut der Sparkasse selbst hat aber die Mehrheit der betroffenen 330.000 Kunden „auf die Änderungskündigung der Sparkasse mit der Beendigung ihrer Geschäftsbeziehung reagiert.“

Mittlerweile gehen oder wollen auch andere Kreditinstitute diesen strikten Schritt gehen. Dazu gehören zum Beispiel die Deutsche Bank, die Postbank und auch die ING will in Zukunft Konten kündigen, deren Negativzinsen nicht gezahlt wurden. Aber es sind nicht alle Banken, die diesen Weg gehen. So versucht die Commerzbank beispielsweise, eine diplomatische Handhabe zu nutzen.

Demnach sagte ein Sprecher der Commerzbank gegenüber dem „Handelsblatt“: „Wir schauen, dass wir gute gemeinsame Lösungen finden.“

